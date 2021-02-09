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Абдула рассудит Зарю и Десну и другие судейские назначения 14-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

ВАР будет задействован на 4-х матчах тура

Абдула рассудит Зарю и Десну и другие судейские назначения 14-го тура УПЛ
Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 14-го тура УПЛ сезона 2020/21.

Главными арбитрами на матчах 14-го тура будут работать:

13 февраля (суббота)

"Минай" — "Львов" – Александр Дердо (Черноморск)

"Заря" – "Десна" – Анатолий Абдула (Харьков)

"Колос" – "Шахтер" – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Виталий Романов

"Динамо" – "Олимпик" – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр ВАР – Денис Шурман

14 февраля (воскресенье)

"Мариуполь" – "Александрия" – Александр Шандор (Львов)

"Рух" – "Ворскла" – Юрий Иванов (Донецкая область), арбитр ВАР – Николай Балакин

"Днепр-1" – "Ингулец" – Сергей Бойко (Киевская область), арбитр ВАР – Евгений Арановский

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
09.02.2021 в 21:39
Десна с Зарей без ВАР?Это так запрограммировано?
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dazo24
09.02.2021 в 21:13
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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