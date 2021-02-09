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Абдула рассудит Зарю и Десну и другие судейские назначения 14-го тура УПЛ
ВАР будет задействован на 4-х матчах тура
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 14-го тура
Главными арбитрами на матчах 14-го тура будут работать:
13 февраля (суббота)
"Минай" — "Львов" – Александр Дердо (Черноморск)
"Заря" – "Десна" – Анатолий Абдула (Харьков)
"Колос" – "Шахтер" – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Виталий Романов
"Динамо" – "Олимпик" – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр ВАР – Денис Шурман
14 февраля (воскресенье)
"Мариуполь" – "Александрия" – Александр Шандор (Львов)
"Рух" – "Ворскла" – Юрий Иванов (Донецкая область), арбитр ВАР – Николай Балакин
"Днепр-1" – "Ингулец" – Сергей Бойко (Киевская область), арбитр ВАР – Евгений Арановский
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