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Колесников впервые с 2014 года начал ходить на матчи Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

А Ахметов и дальше - только смотрит по телевизору

Колесников впервые с 2014 года начал ходить на матчи Шахтера
Новина українською

Борис Колесников, вице-президент "Шахтера" рассказал о посещении матчей "горняков" на стадионе.

- Посещаете ли матчи "Шахтера"?

- Да, в последнее время хожу на все игры команды. В последнее время - это октябрь-декабрь. А до этого я был на футболе, по-моему, в августе 2014 года, когда мы играли с "Карпатами".

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- Почему снова начали ходить на стадион?

- Можно устать без живого футбола. Для меня по телевизору ни футбола, ни хоккея нет. Во-первых, сердце начинает болеть. Во-вторых, на стадионе вы видите все поле и вам не так страшно, как по телевизору. А в хоккее, когда вы видите только атаку в трансляции, то это очень страшно.

Болельщики со стажем меня поймут. Живой футбол и хоккей - это все же совсем другие вещи.

- Когда Ринат Ахметов появится на матчах "Шахтера"?

- Я не знаю. Буду надеяться, что это произойдет довольно скоро.

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В статье: Ринат Ахметов Борис Колесников Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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