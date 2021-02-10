Колесников впервые с 2014 года начал ходить на матчи Шахтера

Борис Колесников, вице-президент " Шахтера " рассказал о посещении матчей "горняков" на стадионе.

- Посещаете ли матчи "Шахтера"?

- Да, в последнее время хожу на все игры команды. В последнее время - это октябрь-декабрь. А до этого я был на футболе, по-моему, в августе 2014 года, когда мы играли с "Карпатами".

- Почему снова начали ходить на стадион?

- Можно устать без живого футбола. Для меня по телевизору ни футбола, ни хоккея нет. Во-первых, сердце начинает болеть. Во-вторых, на стадионе вы видите все поле и вам не так страшно, как по телевизору. А в хоккее, когда вы видите только атаку в трансляции, то это очень страшно.

Болельщики со стажем меня поймут. Живой футбол и хоккей - это все же совсем другие вещи.

- Когда Ринат Ахметов появится на матчах "Шахтера"?

- Я не знаю. Буду надеяться, что это произойдет довольно скоро.