Колесников: Вообще не понимаю, зачем России воевать с Украиной

Вице-президент " Шахтера " Борис Колесников поделился мнением, мог ли Ринат Ахметов не допустить войну с Россией.

– Нет, не мог. Это нереально. И все параллели с Коломойским неуместны.

Там были танковые корпуса. Один из мэров наших городов посчитал, что танков было больше, чем в Прохоровском сражении Второй мировой войны. Кто должен был их остановить? Только абсолютно жесткая охрана государственной границы могла это сделать. Тем более у властей уже был Крымский прецедент. Потом случился Славянск. Почему не отселили людей и не уничтожили этот райотдел? Пропустили целый день, когда колонна бандитов на танках и БТРах шла в чистом поле. Или кто-то должен был выйти с личной охраной?

Они думают, что дискредитируют донецкий бизнес, но они себя дискредитируют. Ведь власть распоряжается армией, полицией, и вы не смогли защитить госграницу.

– Зачем России воевать с Украиной?

– Вообще не понимаю. У меня нет объяснения. Считаю, что Россия создала себе проблем на весь 21 век. Как Турция с территорией Северного Кипра. Но Турция хотя бы экономически мощная страна.