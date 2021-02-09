Колесников: Вообще не понимаю, зачем России воевать с Украиной
И Ахметов тут не при чем
Вице-президент "
– Нет, не мог. Это нереально. И все параллели с Коломойским неуместны.
Там были танковые корпуса. Один из мэров наших городов посчитал, что танков было больше, чем в Прохоровском сражении Второй мировой войны. Кто должен был их остановить? Только абсолютно жесткая охрана государственной границы могла это сделать. Тем более у властей уже был Крымский прецедент. Потом случился Славянск. Почему не отселили людей и не уничтожили этот райотдел? Пропустили целый день, когда колонна бандитов на танках и БТРах шла в чистом поле. Или кто-то должен был выйти с личной охраной?
Они думают, что дискредитируют донецкий бизнес, но они себя дискредитируют. Ведь власть распоряжается армией, полицией, и вы не смогли защитить госграницу.
– Зачем России воевать с Украиной?
– Вообще не понимаю. У меня нет объяснения. Считаю, что Россия создала себе проблем на весь 21 век. Как Турция с территорией Северного Кипра. Но Турция хотя бы экономически мощная страна.
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