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Колесников: Вообще не понимаю, зачем России воевать с Украиной

Общие новости
(5 голосов)

И Ахметов тут не при чем

Колесников: Вообще не понимаю, зачем России воевать с Украиной
Новина українською

Вице-президент "Шахтера" Борис Колесников поделился мнением, мог ли Ринат Ахметов не допустить войну с Россией.

– Нет, не мог. Это нереально. И все параллели с Коломойским неуместны.

Там были танковые корпуса. Один из мэров наших городов посчитал, что танков было больше, чем в Прохоровском сражении Второй мировой войны. Кто должен был их остановить? Только абсолютно жесткая охрана государственной границы могла это сделать. Тем более у властей уже был Крымский прецедент. Потом случился Славянск. Почему не отселили людей и не уничтожили этот райотдел? Пропустили целый день, когда колонна бандитов на танках и БТРах шла в чистом поле. Или кто-то должен был выйти с личной охраной?

Они думают, что дискредитируют донецкий бизнес, но они себя дискредитируют. Ведь власть распоряжается армией, полицией, и вы не смогли защитить госграницу.

– Зачем России воевать с Украиной?

– Вообще не понимаю. У меня нет объяснения. Считаю, что Россия создала себе проблем на весь 21 век. Как Турция с территорией Северного Кипра. Но Турция хотя бы экономически мощная страна.

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В статье: Ринат Ахметов Борис Колесников Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
09.02.2021 в 19:34
хто пам'ятає колєснікова цього "великого реформатора" з його інноваційними потягами хюндаями перед ЄВРО-2012 (і як обісралися з ними, коли за 2-3 місяці експлуатації хюндаї поставали на ремонт) головне було (як в рашці потьомкінські деревни) прикрити усі недоліки (а їх було безліч) тодішнього економічного стану країни - виставивши яника у найкращому світлі... та щось вийшло не дуже з цим, яник сказав "астанавітєсь" - хюндаї і поставали...
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+9
-4
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ascent (Луксор)
09.02.2021 в 19:04
Один из мэров наших городов посчитал...
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
09.02.2021 в 19:01
Хоч і не люблю цього ригоаналівського діяча, але конкретно в цьому питанні все чітко сказав. Щоправда є одне серйозне "але" - якби ахмєтови, колєснікови та вся їхня блакитна шобла довгі роки не роздували на Донбасі сепарські настрої, то московія туди б і не сунулась. Один тільки Северодонецький з'їзд 2004 чого вартий з ідеями ПІСУАРа, прообраза нинішньої луганди і донбабве.
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+9
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
09.02.2021 в 19:22
регіоналівське (і опзжне наразі) кодло усе кончєне - і зараз ці тупі шизоїдні добкін, лукаш, портнов, бондарєнко, бойко отрують свідомість усього українського суспільства азіров з яником, бояться з рашки прилізти хоча з нинішньою зеленою владою і зеянелохом - важко передбачити що може статися навіть не через рік-два, а місяць-два...
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+8
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
09.02.2021 в 18:59
боря-колесо пробует себя в роли стратеХа
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+4
-3


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