"Динамо нужно надеяться только на гениальность Луческу". Прогноз эксперта на второй круг УПЛ

Известный украинский тренер и постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов специально для "халат Милевского" анализирует зимнюю подготовку команд, а также делает прогноз до второй части чемпионата Украины.

Тайм-коды:

00:10 - О чемпионской гонке в УПЛ

07:38 - Кто фаворит в борьбе за третье место: Десна, Заря или Ворскла?

11:56 - Кто из середняков вмешается в борьбу за Лигу Европы: Колос, Олимпик, Александрия или Мариуполь?

15:10 - Битва за вылет в УПЛ

19:38 - P.S.

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