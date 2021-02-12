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"Динамо нужно надеяться только на гениальность Луческу". Прогноз эксперта на второй круг УПЛ
Чемпионат Украины возвращается!
Известный украинский тренер и постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов специально для "халат Милевского" анализирует зимнюю подготовку команд, а также делает прогноз до второй части чемпионата Украины.
Тайм-коды:
00:10 - О чемпионской гонке в УПЛ
07:38 - Кто фаворит в борьбе за третье место: Десна, Заря или Ворскла?
11:56 - Кто из середняков вмешается в борьбу за Лигу Европы: Колос, Олимпик, Александрия или Мариуполь?
15:10 - Битва за вылет в УПЛ
19:38 - P.S.
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