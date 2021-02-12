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"Динамо нужно надеяться только на гениальность Луческу". Прогноз эксперта на второй круг УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Чемпионат Украины возвращается!

"Динамо нужно надеяться только на гениальность Луческу". Прогноз эксперта на второй круг УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер и постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов специально для "халат Милевского" анализирует зимнюю подготовку команд, а также делает прогноз до второй части чемпионата Украины.

Тайм-коды:

00:10 - О чемпионской гонке в УПЛ
07:38 - Кто фаворит в борьбе за третье место: Десна, Заря или Ворскла?
11:56 - Кто из середняков вмешается в борьбу за Лигу Европы: Колос, Олимпик, Александрия или Мариуполь?
15:10 - Битва за вылет в УПЛ
19:38 - P.S.

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В статье: Халат Милевского
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
12.02.2021 в 19:55
Был бы олексин мужиком - признался бы что он -- модератор сайта и пишет сообщения под разными никами....
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Oлeкcин (Н.)
12.02.2021 в 19:48
Был бы Цыган гением - тренировал бы Шахтер :)
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Лекарь (село Дарница)
12.02.2021 в 19:52
Тренировал бы какой-нибудь реальный гранд, а не кротов отстойных.
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