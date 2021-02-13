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Беседин забил впервые за 13 месяцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок сравнял счет в матче против Олимпика

Беседин забил впервые за 13 месяцев

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Киевское "Динамо" принимает донецкий "Олимпик" на стадионе имени Валерия Лобановского в столице Украины. На 30-й минуте матча счет сравнял нападающий хозяев Артем Беседин.

Игрок удачно сыграл головой на добивании в штрафной дончан после сейва 18-летнего голкипера гостей Андрея Чекотуна, который парировал удар со стандарта от Виктора Цыганкова. Этот гол стал первым за 13 месяцев для украинца. Последний раз он забил 1 декабря 2019-го года в ворота того же "Олимпика".

К концу первого тайма в матче счет 1:1. В составе гостей отличился Фабрисио Алваренга.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
ТСН Проспорт

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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
13.02.2021 в 18:06
С почином!
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.02.2021 в 17:57
А нічого що він рік не грав?)
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