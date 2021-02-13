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Беседин забил впервые за 13 месяцев
Игрок сравнял счет в матче против Олимпика
фото - Олександр Приходько
Киевское "Динамо" принимает донецкий "Олимпик" на стадионе имени Валерия Лобановского в столице Украины. На 30-й минуте матча счет сравнял нападающий хозяев Артем Беседин.
Игрок удачно сыграл головой на добивании в штрафной дончан после сейва 18-летнего голкипера гостей Андрея Чекотуна, который парировал удар со стандарта от Виктора Цыганкова. Этот гол стал первым за 13 месяцев для украинца. Последний раз он забил 1 декабря 2019-го года в ворота того же "Олимпика".
К концу первого тайма в матче счет 1:1. В составе гостей отличился Фабрисио Алваренга.
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