Беседин забил впервые за 13 месяцев

Киевское "Динамо" принимает донецкий "Олимпик" на стадионе имени Валерия Лобановского в столице Украины. На 30-й минуте матча счет сравнял нападающий хозяев Артем Беседин.

Игрок удачно сыграл головой на добивании в штрафной дончан после сейва 18-летнего голкипера гостей Андрея Чекотуна, который парировал удар со стандарта от Виктора Цыганкова. Этот гол стал первым за 13 месяцев для украинца. Последний раз он забил 1 декабря 2019-го года в ворота того же "Олимпика".

К концу первого тайма в матче счет 1:1. В составе гостей отличился Фабрисио Алваренга.