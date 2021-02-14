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Максимов: У нас много игроков из солнечных стран - им сложно в такую погоду
Наставник полтавчан подвел итоги ничьи с "Рухом"
ФК "Рух"
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал
"Скажу откровенно: нам не удалась игра в атаке. Мы рассчитываем на наших нападающих. Требовали от них, но им сегодня не пошла игра.
У нас много футболистов из солнечных стран, поэтому, им сложно играть в такую погоду. Думаю, их игры еще впереди. Ничью считаю закономерным результатом. Делать глобальные выводы по первой игре трудно", – рассказал Максимов.
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