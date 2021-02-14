  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Максимов: У нас много игроков из солнечных стран - им сложно в такую погоду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Максимов: У нас много игроков из солнечных стран - им сложно в такую погоду

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник полтавчан подвел итоги ничьи с "Рухом"

Максимов: У нас много игроков из солнечных стран - им сложно в такую погоду

ФК "Рух"

Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью в матче против львовского "Руха" в рамках 14-го тура УПЛ.

"Скажу откровенно: нам не удалась игра в атаке. Мы рассчитываем на наших нападающих. Требовали от них, но им сегодня не пошла игра.

У нас много футболистов из солнечных стран, поэтому, им сложно играть в такую погоду. Думаю, их игры еще впереди. Ничью считаю закономерным результатом. Делать глобальные выводы по первой игре трудно", – рассказал Максимов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Рух"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...