Хавбек Колоса признался, что исполнение удара подсмотрел у полузащитника Интера

Полузащитник "Колоса" Андрей Богданов в эфире программы Тур ONLINE прокомментировал матч 14-го тура УПЛ, в котором его команда сыграла вничью с "Шахтером" (0:0).

"Президент зашел в раздевалку, похвалил за игру, пожелал удачи в дальнейших матчах.

Стараемся. И поле внесло коррективы, и погода. Все ребята выложились по максимуму. Все-таки Шахтер – гранд нашего и европейского футбола. Очко в копилку, двигаемся дальше.

Насчет поля, то могу сказать, что с одной стороны – отбирать мяч легче. И в то же время без мяча играть психологически тяжело, когда нужно четко перемещаться между линиями, закрывать зоны. Это не так просто.

Понятно, что отдали Шахтеру инициативу, у них игроки хорошего уровня. Это был тактический ход. Думаю, все оправдалось.

Что касается моего удара головой – подсмотрел у Видаля из Интера, как он врывается. Жаль, что попал в голову сопернику. Наверное, это был бы мой дебютный гол головой в УПЛ.

Нам сразу сказали, что следующий матч против Львова будет намного тяжелее. Идем от матча к матчу, хотим навязывать конкуренцию лидерам.

В прошлом году мы играли с Шахтером на "Оболонь-Арене" в марте, тогда поле было тяжелее", - сказал Богданов.