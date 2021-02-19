Десна подписала экс-защитника Зари и Александрии

Черниговская " Десна " усилила левый фланг обороны 28-летним украинским защитником Артемом Сухоцким.

Официально "Десна" еще не объявила о подписании игрока, однако он уже внесен в заявку команды на официальном сайте УПЛ.

Играть в черниговской команде Артем будет под № 23.

Артем является воспитанником "Динамо", играл за дубль киевского клуба, но заявил о себе в "Александрии", откуда перешел в луганскую "Зарю". Всего в УПЛ сыграл 56 матчей, в которых забил два гола.

В 2018-м перешел в братиславский "Слован", с которым выигрывал чемпионат и Кубок Словакии (три гола и девять результативных передач). Последним местом работы 28-летнего защитника, способного сыграть по всей бровке, было минское "Динамо".