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Вернидуб одержал разгромную победу с Шерифом в первом официальном матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда украинского специалиста забила 4 мяча

Вернидуб одержал разгромную победу с Шерифом в первом официальном матче

фото - ФК Шериф

Новина українською

В матче 11-го тура чемпионата Молдовы "Шериф" дома разгромил "Сфынтул Георге" со счетом 4:1.

Таким образом, украинский наставник Юрий Вернидуб стартовал с "Шерифом" в официальных встречах. На данный момент "Шериф" имеет в своем активе 58 очков и лидирует в турнирной таблице национального первенства.

Напомним, 55-летний Вернидуб возглавил молдавскую команду в декабре 2020-го года.

20 февраля, стадион "Шериф"

"Шериф" - "Сфынтул Георге" 4:1

Голы: 1:0 – 17 Коловос, 2:0 – 51 Коловос, 3:0 – 59, пенальти Кастаньеда, 4:0 – 75 Траоре, 4:1 – 81 Солодовников.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Сфынтул Георге (Суручены)
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