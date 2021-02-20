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Вернидуб одержал разгромную победу с Шерифом в первом официальном матче
Команда украинского специалиста забила 4 мяча
фото - ФК Шериф
В матче 11-го тура чемпионата Молдовы "Шериф" дома разгромил "Сфынтул Георге" со счетом 4:1.
Таким образом, украинский наставник Юрий Вернидуб стартовал с "Шерифом" в официальных встречах. На данный момент "Шериф" имеет в своем активе 58 очков и лидирует в турнирной таблице национального первенства.
Напомним, 55-летний Вернидуб возглавил молдавскую команду в декабре 2020-го года.
20 февраля, стадион "Шериф"
"Шериф" - "Сфынтул Георге" 4:1
Голы: 1:0 – 17 Коловос, 2:0 – 51 Коловос, 3:0 – 59, пенальти Кастаньеда, 4:0 – 75 Траоре, 4:1 – 81 Солодовников.
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