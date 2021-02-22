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Полузащитник Олимпика: В Казахстане уровень футбола не очень хороший, а зарплаты - да

Премьер-лига
(1 голосов)

Условия для игры были в плохом качестве

Полузащитник Олимпика: В Казахстане уровень футбола не очень хороший, а зарплаты - да

olimpik.com.ua

Новина українською

Полузащитник и капитан "Олимпика" Сергей Политыло рассказал об уровне зарплат в Турции и Казахстане.

- Где ты получал больше: в Казахстане или Турции?

- В Казахстане. Деньги там вкладываются в футбол в том плане, что много идет на легионеров. А можно их взять и сделать поля, потому что они там в очень плохом качестве. Не очень приятно там играть. Уровень футбола там не очень хороший, а зарплаты хорошие. У меня были амбиции и хотелось играть на более лучшем уровне. У меня была возможность пойти через полгода после того, как подписал контракт, то ею и воспользовался.

В Украине я получал больше денег. Я играл еще в те времена, когда футбол был на очень хорошем уровне. Классные часы, как помню сейчас, сколько команд было, что могли драться за высокие места "Шахтер", "Динамо", "Металлист", "Днепр", "Таврия", "Черноморец", "Заря", "Карпаты", "Металлург". Ну все очень хорошие команды. Можно долго называть. Уровень футбола и зарплат был другой.

Напомним, что в 2017 году Политыло выступал в составе казахстанского "Окжетпеса", а в 2018 перешел на правах свободного агента в турецкий клуб "Адана Демирспора".

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В статье: Сергей Политыло Олимпик (Донецк)
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