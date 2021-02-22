Цыганык: ФИФА не признала Днепр-1 правопреемником Днепра

Журналист Игорь Цыганик рассказал о том, что экс-игрок "Днепра" Джаба Канкава обратился в ФИФА с требованием признать " Днепр-1 " спортивным правопреемником "Днепра".

И обязать "Днепр-1" выплатить Канкаве долги "Днепра".

Цыганык утверждает, что ФИФА отказал в иске Канкаве и признал, что "Днепр-1" не является спортивным правопреемником "Днепра".

Таким образом, никаких денег от "Днепра-1" Канкава не получит.

Напомним, что по итогам сезона 2016/2017 "Днепр", который в 2015 году доходил до финала Лиги Европы, вылетел из УПЛ, а решением ФИФА за долги перед тренером и игроками был понижен до Второй лиги. После сезона 2017/2018 клуб потерял профессиональный статус. "Днепр-1" был основан на базе "Днепра" в 2017 году.