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После двух подряд поражений Миная у Кобина остается кредит доверия
Президент и главный тренер Миная обсудили ближайшие перспективы команды
После двух поражений подряд в УПЛ состоялась встреча президента "
Каждый из участников встречи поделился своим мнением о выступлении "горожан" в новом году.
По имеющейся информации, встреча прошла в конструктивной обстановке, у Василия Кобина — полное доверие со стороны президента "Mиная" Валерия Пересоляка, который надеется, что закарпатская команда сумеет быстро выкарабкаться из зоны вылета.
Напомним, что на данный момент "Mинай" занимает, последнее, 14 место в турнирной таблице УПЛ, набрав десять очков. В 16 туре закарпатцы 28 февраля будут принимать "Олимпик".
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