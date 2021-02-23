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После двух подряд поражений Миная у Кобина остается кредит доверия

Премьер-лига
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Президент и главный тренер Миная обсудили ближайшие перспективы команды

После двух подряд поражений Миная у Кобина остается кредит доверия

Новина українською

После двух поражений подряд в УПЛ состоялась встреча президента "Mиная" Валерия Пересоляка с главным тренером Василием Кобиным, на которой также присутствовали вице-президент ФК Евгений Плавайко и спортивный директор Mихаил Кополовец.

Каждый из участников встречи поделился своим мнением о выступлении "горожан" в новом году.

По имеющейся информации, встреча прошла в конструктивной обстановке, у Василия Кобина — полное доверие со стороны президента "Mиная" Валерия Пересоляка, который надеется, что закарпатская команда сумеет быстро выкарабкаться из зоны вылета.

Напомним, что на данный момент "Mинай" занимает, последнее, 14 место в турнирной таблице УПЛ, набрав десять очков. В 16 туре закарпатцы 28 февраля будут принимать "Олимпик".

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В статье: Василий Кобин Михаил Кополовец ФК Минай Валерий Пересоляк
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