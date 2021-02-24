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Днепр-1 хочет пригласить известного румынского тренера

Премьер-лига
(1 голосов)

Дан Петреску заинтересовал днепрян

Днепр-1 хочет пригласить известного румынского тренера

sport.ro

Новина українською

Известный румынский специалист Дан Петреску, который накануне покинул пост главного тренера турецкого "Кайсериспора", не имеет недостатка в предложениях от работодателей.

При этом, по информации румынского издания Sport, особую заинтересованность в услугах Петреску проявляет украинский "Днепр-1".

Издание пишет о том, что "Днепр-1" хочет в перспективе выйти на позиции почившего "Днепра", чтобы создавать конкуренцию "Шахтеру" и "Динамо" в УПЛ, а также пробиться в еврокубки.

Именно поэтому руководство днепровского клуба обратило внимание на опытного Петреску и якобы готово ему платить зарплату на уровне турецких и румынских клубов (речь идет о сумме в 1,5-2 миллиона евро в год).

Также источник предполагает, что у Петреску не будет проблем с адаптацией в Украине, так как раньше тренер работал в России с "Кубанью", "Краснодаром" и московским "Динамо", причем вполне успешно.

Также отмечается, что помимо "Днепра-1" интерес к Петреску проявляют клубы из России, Казахстана и стран Персидского залива.

Напомним, что 53-летний Петреску как тренер четырежды становился чемпионом Румынии, выводил "Клуж" в группу Лиги Европы, по одному разу выиграл Суперкубок Румынии и Кубок Китая.

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В статье: Дан Петреску СК Днепр-1
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Источник:
sport.ro

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Комментарии (1)
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avangardo (Lviv)
24.02.2021 в 19:26
Ну якби у Дніпра-1 дійсно не пішли б справи вверх зараз, то цю новину ще б якось можна було зрозуміти, а так просто вкид жовтої преси
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