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Днепр-1 хочет пригласить известного румынского тренера
Дан Петреску заинтересовал днепрян
sport.ro
Известный румынский специалист Дан Петреску, который накануне покинул пост главного тренера турецкого "Кайсериспора", не имеет недостатка в предложениях от работодателей.
При этом, по информации румынского издания Sport, особую заинтересованность в услугах Петреску проявляет украинский "Днепр-1".
Издание пишет о том, что "Днепр-1" хочет в перспективе выйти на позиции почившего "Днепра", чтобы создавать конкуренцию "Шахтеру" и "Динамо" в УПЛ, а также пробиться в еврокубки.
Именно поэтому руководство днепровского клуба обратило внимание на опытного Петреску и якобы готово ему платить зарплату на уровне турецких и румынских клубов (речь идет о сумме в 1,5-2 миллиона евро в год).
Также источник предполагает, что у Петреску не будет проблем с адаптацией в Украине, так как раньше тренер работал в России с "Кубанью", "Краснодаром" и московским "Динамо", причем вполне успешно.
Также отмечается, что помимо "Днепра-1" интерес к Петреску проявляют клубы из России, Казахстана и стран Персидского залива.
Напомним, что 53-летний Петреску как тренер четырежды становился чемпионом Румынии, выводил "Клуж" в группу Лиги Европы, по одному разу выиграл Суперкубок Румынии и Кубок Китая.
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