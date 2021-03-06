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Шиндер: Ничего плохого не вижу в дополнительном стимулировании на матч с Динамо, это не запрещено
Однако не только деньги является важным фактором мотивации
dynamo.kiev.ua / Автор невідомий
Форвард закарпатского "Миная" Антон Шиндер высказал свое мнение по поводу дополнительного мотивирования команды на матч с "Динамо" третьей стороной:
“В дополнительном стимулировании ничего предосудительного не вижу, это же ведь не запрещено. Впрочем, “Mинай” и так настроен решительно, учитывая наше турнирное положение, когда каждое добытое очко на вес золота.
Конечно, досадно, что из-за карантинных предостережений поединок перенесен в Киев. В Ужгороде у нас при поддержке болельщиков было бы больше шансов добиться положительного результата”, - сказал нападающий.
Перед матчем с лидером УПЛ "Минай" занимает 12 место в таблице, опережая аутсайдера "Львов" на одно очко. А вот "Динамо" возглавляет турнирку и имеет четыре зачетные пункты преимущества над вторым "Шахтером".
Поединок между командами начнется 7 марта о 14:00 на НСК "Олимпийский".
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