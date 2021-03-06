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Минай бесплатно организует поездку болельщиков на матч в Киеве
Однако повезет не всем
Вчера
Клуб пообещал, что возьмет все расходы на себя. Нужно прийти в офис в Ужгороде на улице Заньковецкой 66а, показать билет (в том числе можно и электронный), и зарегистрироваться на поездку.
Матч между "Динамо" и "Минаем" начнется завтра, в 14:00, на НСК "Олимпийский".
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