Минай бесплатно организует поездку болельщиков на матч в Киеве

Вчера УПЛ объявила о переносе матча 17-го тура чемпионата между "Динамо" и "Минаем" из Ужгорода в Киев. Первые 200 фанатов, которые придут в офис закарпатского клуба и покажут купленный билет на стадион "Авангард", получат возможность бесплатно посетить поединок между командами в столице Украины. Об этом сообщает официальный сайт "Миная".

Клуб пообещал, что возьмет все расходы на себя. Нужно прийти в офис в Ужгороде на улице Заньковецкой 66а, показать билет (в том числе можно и электронный), и зарегистрироваться на поездку.

Матч между "Динамо" и "Минаем" начнется завтра, в 14:00, на НСК "Олимпийский".