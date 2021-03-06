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Минай бесплатно организует поездку болельщиков на матч в Киеве

Премьер-лига
(2 голосов)

Однако повезет не всем

Минай бесплатно организует поездку болельщиков на матч в Киеве

Новина українською

Вчера УПЛ объявила о переносе матча 17-го тура чемпионата между "Динамо" и "Минаем" из Ужгорода в Киев. Первые 200 фанатов, которые придут в офис закарпатского клуба и покажут купленный билет на стадион "Авангард", получат возможность бесплатно посетить поединок между командами в столице Украины. Об этом сообщает официальный сайт "Миная".

Клуб пообещал, что возьмет все расходы на себя. Нужно прийти в офис в Ужгороде на улице Заньковецкой 66а, показать билет (в том числе можно и электронный), и зарегистрироваться на поездку.

Матч между "Динамо" и "Минаем" начнется завтра, в 14:00, на НСК "Олимпийский".

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В статье: Динамо (Киев) Минай
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Источник:
Минай

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Комментарии (1)
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octavi4 (Warszawa)
06.03.2021 в 13:49
Что за бред? В регионе эпидемиологическая ситуация, а они людей вывозят в другой регион...
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