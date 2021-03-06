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Остап Маркевич: Судья ошибся - пенальти не было

Премьер-лига
(2 голосов)

Также наставник доволен своими игроками

Остап Маркевич: Судья ошибся - пенальти не было

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал поражение своих подопечных в поединке против "Ворсклы":

“— Борьба, борьба и еще раз борьба. Мы вынуждены были играть в такой вид футбола из-за того, что поле не позволяет играть по-другому. В такой футбол тоже надо уметь играть и проявлять бойцовские качества. Я считаю, нам это удалось. У меня нет никаких вопросов к ребятам. В конце, когда остались вдевятером, могли забить. Я горжусь нашими футболистами!

Все решил эпизод с пенальти, которого, на мой взгляд, не было. Плюс красная карточка… Наверное, это была ошибка. Все люди ошибаются. И футболисты, и тренера. Ошибся и судья – по моему мнению, пенальти не было.

Пусть болельщики смотрят и решают кто сегодня был сильнее. На мой взгляд, на поражение мы сегодня не наиграли. Как и в предыдущих играх.

— В первом тайме Вы сделали две вынужденные замены. Как оцениваете дебют Марка Мампасси? И насколько серьезна травма Данила Сикана?

— Дебют у Марка удался. Несмотря на то, что ему 17 лет, он вышел и спокойно и уверенно отыграл. Мы с оптимизмом смотрим на его будущее и на будущее нашей команды.

Меня очень сильно сейчас волнует состояние Данила. Эпизод, в котором он получил травму, выглядел не очень хорошо. Преклоняюсь перед его бойцовскими качествами. Даня – такой парень, который не избегает единоборств, всегда идет в борьбу. Поэтому ему только респект! Желаю ему скорейшего выздоровления. Будем следить за его состоянием. Сейчас он в больнице и пока больше информации нет. Надеемся, все будет хорошо”, - сказал наставник.

После этого поражения "Мариуполь" продолжает занимать девятое место в УПЛ с 17-ю очками в активе.

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В статье: Остап Маркевич Мариуполь
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Источник:
Мариуполь

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Комментарии (6)
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prostors (Вольногорск)
06.03.2021 в 20:12
Ошибаются все. Может Маркевич ошибся?
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usovvictor (Kharkov)
06.03.2021 в 19:40
...Маркевич прав, ... и не за такие толчки не давали, в европе еще жестче играют сейчас.... Мариупль достойно выступил, чтобы не говорили...
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-1
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tolina-ystas (Краматорск)
06.03.2021 в 19:34
Ошибка судьи очевидно и доказательством этому является троектория падения Кулача.При толчке тянущем на нарушение в левое плечо он должен был падать вправо а он падал прямо.Это жёлтая за симуляцию.Такое судейство вообще недопустимо.Оно уничтожает футбол.
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+1
-2
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tolina-ystas (Краматорск)
06.03.2021 в 19:30
Тесст
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0
0
IhorSt (Львів)
06.03.2021 в 19:27
Помилився чи не помилився можна сказати лише тоді, коли точно буде відомо, що арбітр хотів зробити. Якщо він хотів допомогти (варіант - не хотів, але змусили) - то не помилився. Бо тоді втрата очків, скандал... Воно йому тре' такий гемор?
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0
-1
Azovfan Mariupol (Мариуполь)
06.03.2021 в 19:21
Господин Маркевич, очень горжусь Вами и Вашей командой, Сегодня Вы показали, что Вы мужики, СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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-2


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