Днепр-1 - Александрия 0:0. Одни старались - другие отбивались

Владимир Шаран - особенный оппонент для Игоря Йовичевича. В своем первом матче в качестве тренера "Днепра-1" хорватский наставник был в пух и прах уничтожен "Александрией" со счетом 4:1. Такое не прощается. После этого, судьба свела команды в четвертьфинале кубка Украины, где "горожане", сыграв достаточно прагматично, дотянули до серии пенальти, где и одержали победу. Йовичевич после матча говорил, что его команда мечтала выйти в полуфинал, но на их пути снова оказался Владимир Шаран. Сегодня случилось третье противостояние в этом сезоне между коллективами. Оно же - последнее, и если Йовичевич хотел отомстить, то откладывать уже было некуда.

Первый тайм сегодняшнего матча можно было смело пропускать, сделав более полезные вещи за эти 45 минут. К примеру, можно было прогуляться в парке со своими вторыми половинками, посмотреть научно-развлекательную передачу или заняться изучением иностранных языков. Вы бы ничего не пропустили. Что "Днепр-1", что "Александрия" не были нацелены на ворота, на поле было слишком много борьбы и нарушений, а мяч в основном находился в районе центрального круга. Один показательный факт - за 45 минут игрового времени команды ни разу не ударили в створ. А всего в сторону ворот было нанесено четыре выстрела. Из интересного можно вспомнить момент Дубры, который бил после ошибки Юрчука, а также несколько желтых карточек. В том числе и Игнатенко, который редко покидает поле без горчичника.

Казалось, что если кто и прибавит во втором тайме, то это точно "Днепр-1". Судите сами. Игра "Александрии" всегда одинаковая, а без Ковальца, который все еще не залечил повреждение, не стоит надеяться на приступы гениальности. Единственный творец Шарана пока что недоступен. А вот у днепрян есть игроки, которые умеют не только навешивать в штрафную. Тот же Назаренко и Пихаленок готовы креативить, а Довбик сейчас в прекрасной форме и может завершать созданные моменты. Вот только сегодня Артем не приносил пользу команде - часто передерживал мяч, терял его в штрафной, а если и бил, то очень неточно. Эгоизм для форвардов - дело привычное, но оправдать это можно только наличием голов. С этим было туговато.

Вышедший на замену Булеца, который досрочно отправил на скамейку запасных неубедительного Назаренко, ускорил темп в матче. "Днепр-1" прибавил и во втором тайме смотрелся уже лучше оппонента, забрав мяч под свой контроль. У "горожан" оставались надежды на контратаки, но по глазам читалось, что они согласны на ничью. А вот хозяева, гонимые жаждой реванша за кубковый вылет, старались играть вперед. Именно они первыми нанесли удар в створ ворот. Когда бы вы думали? На 68-й минуте. Но лучше поздно, чем никогда. Спустя несколько оборотов минутной стрелки должен был счет открывать Дуглас, который оказался первым на подхвате после подачи углового. Но где нужно было сыграть просто, он захотел технично, немного перемудрив. А вот Когут не перемудрил и делал все правильно, замыкая навес Тейлора ударом головой. Панькив уже был отыгран, но на помощь киперу пришла его подруга - штанга. Говорят, что дома и стены помогают, но это не про сегодняшний "Днепр-1". Во втором тайме госпожа фортуна от них отвернулась, заняв сторону оппонента.

Короткий итог. Не имея под руками продвинутой статистики, которая так нравится современным гикам, скажем только по увиденному - "Днепр-1" был гораздо ближе к голу. Говоря точнее, они на него наиграли. Во втором тайме команда Йовичевича смотрелась добротно, создав несколько опасных моментов, в то время как "горожане" всем видом показывали, что заранее готовы к финальному свистку. Видно без Ковальца в "Александрии" забивать или хотя придумывать моменты некому. А что будет, если летом он команду покинет? Вопрос риторический.

Фото - УПЛ

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Евгений Данильченко (Луганск)

СК Днепр-1 - ФК Александрия 0:0

СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Артем Довбик, Сергей Логинов, Лукас Тейлор, Франциско Ди Франко (Игорь Когут 70), Дуглас Силва, Владислав Дубинчак, Марио Чуже, Александр Назаренко (Сергей Булеца 63), Александр Пихалёнок, Даниил Игнатенко

ФК Александрия: Юрий Панькив, Александр Мельник (Владислав Бабогло 68), Максим Третьяков, Артём Ситало (Андрей Новиков 81), Павел Пашаев, Дмитрий Шастал (Денис Мирошниченко 68), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Роман Вантух (Тимур Стецков 59), Валерий Бондаренко, Каспарс Дубра

Предупреждения: Сергей Логинов 19, Даниил Игнатенко 31, Александр Назаренко 57 - Роман Вантух 55, Павел Пашаев 84