Александрия - Олимпик 2:0. Ищите счастье на стандартах

Воскресный день 18-го тура УПЛ можно сравнить с хорошим обедом. Мы серьезно. Вначале зрителям в качестве разогрева подали аппетайзеры в виде матча "Мариуполь" - "Колос". Было достаточно питательно. После этого на столе оказались два главных блюда. Принесли их повара в одно время, заставив болельщиков немного давиться, из-за чего никто не получил максимального удовольствия от приема пищи. В качестве легкого десерта, если кто-то остался голодным, нас ждала игра на стадионе "Ника" - "Александрия" принимала скандальный "Олимпик". Блюдо не столь красивое на внешний вид, но и здесь было немного пряностей, которые добавляли вкус.

Донецкий клуб после отмененного гола в игре с "Шахтером" последние восемь дней находился в центре всеобщего внимания. Все болельщики встали на сторону "Олимпика", сделав из команды Калитвинцева жертву судейского решения, а Владислава Гельзина окрестили борцом за правду и революционером. История красивая, но дополнительных привелигий она не дала. У "Олимпика" достаточно тяжелое положение в таблице, а каждое новое поражение все сильнее приближает команду к зоне вылета. А ведь недавно еще грезили они о еврокубках...

"Александрия", в отличие от сегодняшнего оппонента, к воскресному матчу готовилась спокойно, понимая, что им нужна одна победа. Полтавская "Ворскла" в этом туре оступилась и у парней Шарана был идеальный шанс вплотную приблизиться к пятому месту. За дело они взялись с стартового свистка, прижав "Олимпик" к их собственным владениям. За первую половину хозяевам удалось создать три-четыре добротных момента, после которых команда была обязанна открывать счет. Уже на второй минуте мог забивать Банада, после этого немного не повезло Лучкевичу, который из-за отсутствия Ковальца стал первой скрипкой в оркестре Шарана. И когда у "Александрии" не получается забить с игры, всегда на помощь придут стандарты. Такая вот аксиома. Ключевым моментом в первом тайме стала подача с углового от Вантуха, которую завершал ударом головой Бондаренко. Точный удар и четвертый гол центрбека в этом сезоне. Валерию текущая аренда явно идет на пользу.

Что мог противопоставить "Олимпик"? Практически ничего. Видно, что донецкий клуб сейчас серьезно штормит и приход Калитвинцева, при всем уважении к Юрию Николаевичу, пока что ничего нового не дал. Нкенг и близко не пиковый Шахаб Захеди, замены травмированному Бенито просто нет, а опорная зона стала слишком пустой после травмы Цымбалюка. Печально, согласитесь.

Второй тайм проходил по образу и подобию первого - "Александрия" играла активнее, лучше прессинговала и создавала куда больше моментов. Кураж сумел поймать Бетим Альими, без которого, вероятно, счет бы был гораздо крупнее. Голкипер "Олимпика" раз за разом выручал, мешая забить то Ситало, то Лучкевичу, то Гречишкину. Но преимущество в счете так и оставалось минимальным, что немного действовало на нервы Владимира Шарана. Кто, как не он понимает всю шаткость такого положения. Любой мало-мальски опасный момент, любая мелкая ошибка обороны могли стоить "горожанам" двух пунктов. Благо для них, нынешний "Олимпик" - это не про голы. Возможно, команда Калитвинцева наберет еще форму, но от былого коллектива, который трижды забивал в ворота "Александрии" за тайм, не осталось и следа. Сейчас дончане ничем не отличаются от "Миная", "Львова" и "Ингульца", которые ведут борьбу за выживание. Такая вот грустная реальность, с которой Владиславу Гельзину придется смириться.

Уже в компенсированное время "Александрия" забила во второй раз, установив окончательный счет поединка. Головой точный удар нанес Стецков, и что интересно, снова после стандарта. Команда Шарана добыла достаточно уверенную победу, если говорить по игре в целом. Но есть одна проблема - реализация. Мы уверены, что по модному показателю xG сегодняшние хозяева должны были забить больше двух. Любая менее кризисная команда будет наказывать за подобное транжирство, а значит - Владимиру Богдановичу придется поработать над этим компонентом.

Фото - УПЛ

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Ассистенты: Максим Чос (Киев), Тарас Клименко (Киев)

ФК Александрия - Олимпик 2:0

Гол: Валерий Бондаренко 28, , Тимур Стецков 90

ФК Александрия: Юрий Панькив, Максим Третьяков, Валерий Лучкевич (Тимур Стецков 78), Артём Ситало, Павел Пашаев (Денис Мирошниченко 46), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Роман Вантух, Валерий Бондаренко, Каспарс Дубра, Денис Устименко (Андрей Новиков 67, Роман Калюжный 89)

Олимпик: Халими Бетим, Иссиар Драме , Тарас Завийский, Иван Зотько, Даниэль Романовский, Тадеус Нкенг , Фабрисио Альваренга (Ибрагим Каргбо 64), Таллес Бренер, Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Сергей Политыло

Предупреждения: Артём Ситало 39, Евгений Банада 73 - Иссиар Драме 45+1, Даниэль Романовский 56