Форвард Колоса: После игр с Динамо и Ингульцом тяжело психологически

Нападающий "Колоса" Владимир Лысенко прокомментировал победу над "Мариуполем" (4:1) в 18-м туре УПЛ.

"После таких игр как с "Динамо" и "Ингульцом" было тяжело психологически. Были вроде ничьи, но результата не было, поэтому очень сильно настраивались на победу. Тренеры настраивали нас на позитивный настрой.

Под конец первого тайма немного подрасслабились, при счете 2:0 концентрацию потеряли и пропустили мяч. В перерыве нам тренер указал на ошибки, сказал, что так нельзя. Надо доигрывать до конца и быть внимательными. Мы вышли на второй тайм заряженные и все привело к голам.

Хотелось забить больше, но получилось так", - сказал Лысенко.