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Форвард Колоса: После игр с Динамо и Ингульцом тяжело психологически
Тренеры настраивали команду на позитивный настрой
Фото: ФК Колос
Нападающий "Колоса" Владимир Лысенко прокомментировал победу над "Мариуполем" (4:1) в 18-м туре УПЛ.
"После таких игр как с "Динамо" и "Ингульцом" было тяжело психологически. Были вроде ничьи, но результата не было, поэтому очень сильно настраивались на победу. Тренеры настраивали нас на позитивный настрой.
Под конец первого тайма немного подрасслабились, при счете 2:0 концентрацию потеряли и пропустили мяч. В перерыве нам тренер указал на ошибки, сказал, что так нельзя. Надо доигрывать до конца и быть внимательными. Мы вышли на второй тайм заряженные и все привело к голам.
Хотелось забить больше, но получилось так", - сказал Лысенко.
Напомним, что 32-летний футболист отличился забитым голом в середине второго тайма. В текущем сезоне УПЛ Лысенко провел 20 матчей, в которых забил 4 гола.
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