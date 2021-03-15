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Форвард Колоса: После игр с Динамо и Ингульцом тяжело психологически

Премьер-лига
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Тренеры настраивали команду на позитивный настрой

Форвард Колоса: После игр с Динамо и Ингульцом тяжело психологически

Фото: ФК Колос

Новина українською

Нападающий "Колоса" Владимир Лысенко прокомментировал победу над "Мариуполем" (4:1) в 18-м туре УПЛ.

"После таких игр как с "Динамо" и "Ингульцом" было тяжело психологически. Были вроде ничьи, но результата не было, поэтому очень сильно настраивались на победу. Тренеры настраивали нас на позитивный настрой.

Под конец первого тайма немного подрасслабились, при счете 2:0 концентрацию потеряли и пропустили мяч. В перерыве нам тренер указал на ошибки, сказал, что так нельзя. Надо доигрывать до конца и быть внимательными. Мы вышли на второй тайм заряженные и все привело к голам.

Хотелось забить больше, но получилось так", - сказал Лысенко.

Напомним, что 32-летний футболист отличился забитым голом в середине второго тайма. В текущем сезоне УПЛ Лысенко провел 20 матчей, в которых забил 4 гола.

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В статье: Владимир Лысенко Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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