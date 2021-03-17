Хавбек Олимпика получил вызов в сборную Литвы

Полузащитник " Олимпика " Даниэль Романовский вызван на ближайший сбор национальной команды Литвы.

Главный тренер литовцев Валдас Урбонас вызвал Романовского на выездной товарищеский поединок против Косово (24 марта) и два матча в рамках отборочного турнира к Евро-2022: против Швейцарии – 28 марта (выезд) и против Италии – 1 апреля (дома).

Отметим, что 24-летний Романовский сыграл на данный момент за сборную Литвы 5 матчей, результативными действиями не отмечался.