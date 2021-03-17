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Хавбек Олимпика получил вызов в сборную Литвы

Премьер-лига
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Даниэль Романовский в конце марта отправится в лагерь национальной сборной

Хавбек Олимпика получил вызов в сборную Литвы

Новина українською

Полузащитник "Олимпика" Даниэль Романовский вызван на ближайший сбор национальной команды Литвы.

Главный тренер литовцев Валдас Урбонас вызвал Романовского на выездной товарищеский поединок против Косово (24 марта) и два матча в рамках отборочного турнира к Евро-2022: против Швейцарии – 28 марта (выезд) и против Италии – 1 апреля (дома).

Отметим, что 24-летний Романовский сыграл на данный момент за сборную Литвы 5 матчей, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Литва Олимпик (Донецк) Даниэль Романовский
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