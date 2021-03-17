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Кирилл Ковалец занимается по индивидуальной программе, но с Ингульцом не сыграет
Тренерский штаб не форсирует восстановление лидера Александрии
21 марта "Александрия" в рамках 19-го тура УПЛ сыграет в дерби с "Ингульцом".
Один из ведущих игроков "горожан" Кирилл Ковалец, который пропустил из-за травмы календарные поединки 17-го и 18-го туров чемпионата УПЛ, не сыграет и 21 марта в дерби с "Ингульцом".
По имеющейся информации, полузащитник "Александрии" уже занимается по индивидуальной программе, но тренерский штаб решил не форсировать его возвращение в строй. Тем более, что на очереди мартовская пауза в чемпионате УПЛ, вызванная участием национальной сборной Украины в отборочных поединках чемпионата мира 2022 года.
Также в противостоянии с соседями из Петрово александрийцам не сможет помочь дисквалифицированный Евгений Банада.
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