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Тайсон отказался от разминки и выходить на замену с Ромой - за это отправлен в дубль

Премьер-лига
(2 голосов)

Срна поделился подробностями перевода бразильца в дублирующий состав

Тайсон отказался от разминки и выходить на замену с Ромой - за это отправлен в дубль

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал, почему полузащитник "горняков" Тайсон был переведен в дубль.

"Во время игры с "Ромой" Тайсон отказался от разминки и выходить на замену. После этого клуб принял решение отправил его в дубль, теперь он тренируется там.

Это игрок, который много сделал для "Шахтера", я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду.

Тайсон этого не сделал, и мы приняли такое решение", - сказал хорват.

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В статье: Тайсон Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2021 в 00:21
Идите вы нахер с вашей плаксой, задолбали уже.
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Mexxxxx (Просяная)
21.03.2021 в 00:16
Интересно, а что говорит контракт на этот случай. А так можно было - захотел и не играешь когда хочешь. Позорище. Чтоб он там не сделал для клуба он все перечеркнул одним росчерком. А мы ждем что они будут биться, на поле умирать, комбеки делать... а он на поле даже выходить не захотел. Взяло и плюнуло всем. Т.е. а за дубль он выйдет с удовольствием? А нельзя, тоже с уважением понятное дело, просто выгнать и все.
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avatar
IM-RM-DK (Miami)
21.03.2021 в 00:00
О и сырник выполз со своим спичем))..пхахахаха
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.03.2021 в 23:40
так он и без разминки неплохо может постоять на поле
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