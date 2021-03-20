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Тайсон отказался от разминки и выходить на замену с Ромой - за это отправлен в дубль
Срна поделился подробностями перевода бразильца в дублирующий состав
Фото: ФК Шахтер Донецк
Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал, почему полузащитник "горняков"
"Во время игры с "Ромой" Тайсон отказался от разминки и выходить на замену. После этого клуб принял решение отправил его в дубль, теперь он тренируется там.
Это игрок, который много сделал для "Шахтера", я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду.
Тайсон этого не сделал, и мы приняли такое решение", - сказал хорват.
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