Тайсон отказался от разминки и выходить на замену с Ромой - за это отправлен в дубль

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал, почему полузащитник "горняков" Тайсон был переведен в дубль .

"Во время игры с "Ромой" Тайсон отказался от разминки и выходить на замену. После этого клуб принял решение отправил его в дубль, теперь он тренируется там.

Это игрок, который много сделал для "Шахтера", я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду.

Тайсон этого не сделал, и мы приняли такое решение", - сказал хорват.