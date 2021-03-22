Петр Кушлык: о продуктах для Видзева, работе с Кварцяным и напутствиях Казимежа Гурского

Имя Петра Ивановича Кушлыка хорошо известно украинским болельщикам. В нынешнем тысячелетии он трудился тренером в луцкой "Волыни", ужгородском "Закарпатье" и родном ивано-франковском "Прикарпатье", а в 70-е годы и начале 80-х минувшего играл в ивано-франковском "Спартаке".

ФУТБОЛЬНЫЕ СНЫ ЮБИЛЯРА

- На некоторых сайтах в интернете фигурирует другой год вашего рождения - 1954-й. Это скопирована и растиражированная ошибка электронных изданий или что-то другое? - прежде всего интересуюсь у Петра Ивановича.

- Имеете в виду, не "деланный" ли я случайно, как говорят в футбольных кругах о тех, кто искусственно делает себя по документам моложе? Нет, это не так. Мне действительно семьдесят, а не шестьдесят семь (улыбается). Хотя чувствую себя где-то на пятьдесят пять. Поэтому указанный 1954-й год - это всего лишь ошибка. Возникла она с польской стороны, когда я работал за рубежом. Поляки год перепутали, а исправить ошибку, похоже, не удосужились. Вот она и пошла "гулять" по интернету.

- По свидетельству многих футбольных людей, на свой возраст вы отнюдь не выглядите. Может поделитесь секретом, как это вам удается?

- Удается очень просто. Нужно любить себя, заниматься физкультурой и спортом. Каждый день следует делать зарядку, один раз в три недели стоит пробежаться, а еще в такой же промежуток времени позаниматься "резинкой" - и все будет хорошо. Если этого придерживаться, то каждый человек будет выглядеть лет на десять моложе.

Фото - dynamo.kiev.ua / Автор - неизвестен

- Часто снятся вам футбольные сны?

- Снятся очень часто. Я чувствую, что еще могу принести футболу немало пользы, однако меня почему-то списали. Считаю, что это большая ошибка.

- Болельщикам со стажем вы запомнились верностью одной команде - ивано-франковскому "Спартаку", в составе которого вы играли на протяжении 70-х...

- За спартаковцев я сыграл десять сезонов - с 1971-го по 1980-й. Футболист ценен тем, что он не меняет клубы, как перчатки, а работает и доказывает свою профпригодность в одной команде. В этом заключается сила игрока, его имидж - все то, что в спорте всегда было дорогим и важным.

- Какой сезон вспоминаете до сих пор?

- Хороших сезонов было достаточно. В первую очередь вспоминаются 1975-й и 1977-й годы, когда мы играли в первой лиге. Много было памятных матчей, ведь на этом уровне чемпионат СССР был очень сильным. В частности, в Ивано-Франковске играли с московским "Спартаком", а в Кубке СССР в серии послематчевых пенальти переиграли ереванский "Арарат" и достойно противостояли московскому ЦСКА. На позиции центрального защитника мне приходилось играть против мастеровитых известных футболистов, которых в ту пору было достаточно.

- Варианты продолжить карьеру в высшей лиге чемпионата СССР были?

- Да. Валерий Лобановский, Царствие ему небесное, в 1977 году хотел через доверенное лицо поговорить со мной о возможном переходе в его команду. Тогда в 1/8 финала кубкового розыгрыша ивано-франковский "Спартак" играл в Киеве с "Динамо", и я, признаюсь, был не прочь принять предложение динамовцев. Однако тогда что-то не сложилось и дело до моего перехода не дошло.

ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ ИГОРЯ СУРКИСА

- Теперь по тренерской деятельности. Видимо не ошибусь, предположив, что ощущение творческой нереализованности вас до сих пор не покидает ...

- Да, конечно. Как я уже сказал выше, мог бы пригодиться украинскому футболу. Однако жаль, что ветеранов тренерского корпуса слишком рано списывают со счетов. Хотя молодежь из когорты тренеров должна пройти школу, перенимая опыт именно у старших коллег. Лично я в свое время начинал азы тренерского ремесла по работе с детьми, а затем, дойдя до Высшей школы тренеров, получил возможность работать в профессиональных командах. Сейчас же президенты клубов искусственно толкают футболистов, которые только что завершили карьеру, к тренерской работе. Хотя у них нет абсолютно никакой практики. Одно дело играть в футбол, а совсем другое - тренировать команду. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Мирча Луческу возобновил тренерскую деятельность в 75 лет, а Мирон Маркевич в свой 70-летний юбилей не скрывал желания вернуться к любимому делу, которому отдал не один десяток лет. Считаю, что Мирону Богдановичу нужно было проводить эту параллель раньше. Маркевич-старший - специалист, который еще должен помочь украинскому футболу. Это же могу сказать и о себе. В свои семьдесят я тоже готов к работе тренером на профессиональном уровне.

- Как отреагировали, когда узнали, что руководство "Динамо" пригласило на роль главного тренера Мирчу Луческу?

- Вполне спокойно. Очень хорошо знаю румынского коллегу - впрочем, как и он меня. Еще когда я возглавлял "Закарпатье", то приветствовал его. Мне очень хотелось бы, чтобы Мирча Луческу оставался в нашем футболе и работал в "Динамо". Могу сказать, что Игорь Суркис попал в точку.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

- Несколько лет назад вы удивили многих нестандартным ходом, разместив рекламный ролик о себе, как готового к работе тренером специалиста, в ютубе. Интересно, насколько эффективным был этот шаг?

- Он был очень эффективным. Предложения поступали разные, в частности, звали в Польшу. И именно в то время ситуация сложилась для меня не лучшим образом. Отыграв прежде не одну сотню матчей в советской первой лиге, с возрастом почувствовал отголоски насыщенной карьеры. Болела нога. Все совпало так, что мне нужно было безотлагательно перенести серьезную операцию на правом суставе. Поэтому я выбыл из колеи на два года, вследствие чего образовался определенный вакуум в моей тренерской деятельности. Однако мне удалось преодолеть такие тяжелые испытания, и сейчас нахожусь в идеальной форме.

ЗАБОТЛИВЫЙ ПОДОПЕЧНЫЙ ИЗ ЛИТВЫ

- В разное время вы работали за рубежом, тренируя клубы высшего дивизиона Польши и Литвы. Есть что вспомнить?

- Да. Те периоды вспоминаю с удовольствием. Работая в польском футболе, удалось приложить немало усилий, чтобы получить признание. Помню, как в 1992 году, когда я только приехал в Польшу, легендарный Казимеж Гурский, который был президентом Польского футбольного союза, мне сказал: "Пан Петр, как меня не станет, вы должны продолжить карьеру нашего украинского тренера, в Польше" (звезда польского футбола Гурский - уроженец Львова - Прим. В.К.). После длительного времени работы в командах низших лиг, я попал в один из ведущих клубов Польши - "Видзев". Было это в сезоне-2000/01, в ходе которого команда из Лодзи занимала место внизу турнирной таблицы. Несмотря на финансовые проблемы, мне удалось наладить игру и результаты не заставили себя долго ждать. Шаг за шагом "Видзев" постепенно поднимался вверх и сумел занять в итоге восьмое место. Что касается Литвы, то пришлось работать в прекрасном городе Йонава. Команда "Лиетава", в которую я пришел, чтобы работать в качестве ассистента моего бывшего подопечного по "Видзеву" Робертаса Пошкуса, занимала последнее место в высшем дивизионе национального чемпионата. Но уже через два месяца нашей совместной работы команда поднялась на пятую строчку. В руководстве "Лиетавы" были довольны моей работой, и телефонные звонки с Литвы и по сей день нередко звучат в моем доме. В Йонаве надеются, что я вернусь.

- Какое отношение в упомянутых странах было к тренерам-легионерам?

- Начну с Польши. Если работать там продуктивно, то и отношение будет нормальным. Назовите мне хотя бы еще одного нашего тренера, кто в течение десяти лет подряд работал в Польше. Обычно специалистов из других стран через некоторое время освобождали. Полгода или один год - и тренера на этой должности уже нет! Ему говорят "До свидания" - и он возвращается домой. Поэтому приятно осознавать, что если я задержался в польском футболе на десять лет, то это означает, что в своем деле, видимо что-то понимаю. В Литве отношение такое же. К тренерам-легионерам там относятся с уважением, и доверие ощущается.

- Работая в Польше и Литве тамошний язык изучали?

- Литовский - нет, а вот польский знаю в совершенстве, как и родной украинский. Хотя поначалу было тяжело, но за десятилетний период изучил его очень хорошо. Уже на второй год своего пребывания в Польше понял, что на польском языке могу свободно разговаривать.

- Практикуетесь ли в общении на польском?

- Да, и довольно часто. Мне звонит мой старый друг Тадеуш Гапинский, бывший директор клуба "Видзев". Именно он принимал меня на работу. Пан Тадеуш со мной всегда на контакте, он интересуется моими делами. А еще смотрю одну из польских телепрограмм, поэтому информацией о событиях в Польше и местном футболе полностью владею. Знаю о нем все от "а" до "я".

Фото - Репортер / Автор - неизвестен

КОГДА ПРЕЗИДЕНТ В БЕГАХ

- Что помешало вам продолжить сотрудничество с польским "Видзевом" и литовской "Лиетавой" на более длительный срок?

- Сначала в "Видзеве" у меня все было нормально. Когда команде удалось улучшить турнирные показатели, возникли серьезные финансовые проблемы. Президент клуба не платил налоги, бросил его на произвол судьбы, а сам сбежал в Италию. В течение трех месяцев футболисты "Видзева" не получали ни зарплаты, ни премиальных. Я остался наедине с командой, средств не было. Иногда возникали ситуации, о которых даже стыдно говорить. Доходило до того, что я шел в магазин купить поесть, а меня записывали "на тетрадь". Как можно было в таких условиях дальше работать? Вот и не выдержал, оставив "Видзев". В "Лиетаве" я тоже сам ушел из клуба, ведь моего многолетнего друга уволили с работы. В знак солидарности с Пошкусом оставил Йонаву и уехал домой. Уже потом узнал, что в клубе жалеют, что меня отпустили. За то время, что прошло с тех пор, "Лиетава" выбыла в первую лигу, где и выступает до сих пор. В клубе хотят вернуться в элиту литовского футбола, и эти намерения также связывают с моей кандидатурой.

- В украинском футболе, где вы работали помощником Виталия Кварцяного в луцкой "Волыни" и главным тренером в ужгородском "Закарпатье", было интереснее?

- С одной стороны - да, с другой - нет. Когда, скажем, работал в Польше, то в качестве главного тренера был сам себе хозяин. С Кварцяным, которого всегда уважал, в "Волыни" было иначе - я ему помогал. Однако за те годы, что мы провели в луцком клубе вместе, ни разу его не подставил. Делал все возможное, чтобы команда имела результат. Мы с Виталием не делили должности - кто главный, а кто старший тренер. Нет. Мы работали друг для друга и ради того, чтобы "Волынь" хорошо играла. И мы в этом выиграли.

- Под руководством вашего дуэта с Кварцяным луцкая команда неоднократно преподносила сюрпризы. Какие из них больше всего запомнились?

- Победы 1:0 дома над киевским "Динамо" и 3:1 над "Шахтером" в Донецке, которые были в сезоне-2002/03. Что интересно: обоих грандов мы обыграли подряд одного за другим. Для "Волыни" не существовало авторитетов, мы могли победить любого. У нас была самобытная команда, в которой шесть футболистов имели рост 195-196 сантиметров. Мы использовали свою тактику, и у нас все получалось! Честно говоря, такого продуктивного периода, который был у меня во времена работы с Виталием Кварцяным в Луцке, может и не повториться.

- Что стало причиной вашего отъезда из Луцка?

- Меня пригласили работать главным тренером "Закарпатья", которое как раз тогда находилось в опасной зоне. Мне вообще везло на приглашение от команд, которые "вылетают". Поэтому приняв предложение, я пытался вытащить ужгородцев из той ямы, в которой они оказались. По разным причинам спасти "Закарпатье" от расставания с элитой не удалось и оно "вылетело". Однако на следующий год команда вернулась в высшую лигу и мы играли в отличный футбол.

- Ужгород оставляли с тяжелым сердцем?

- С очень тяжелым. Тем более, что меня никто и нигде из команд, где я работал, не выгонял. Я шел сам, добровольно. Вот и в Ужгороде решился, ведь у ребят не было условий. И на меня, как на тренера, это также распространялось.

Фото - UA-Футбол

ШКОЛА БОЙЦА ДЛЯ ШАРАНА

- Во время работы в Ужгороде вашим ассистентом был Владимир Шаран, который сейчас успешно работает с "Александрией". Задатки хорошего тренера у него уже тогда были заметны?

- Шаран - замечательный футболист, замечательный тактик и отличный помощник. Он вместе со мной все обсуждал и анализировал, помогая в тактике и других ситуациях. Володя - прекрасный человек, который прошел большую школу бойца и которого вернули в большой футбол.

- С Шараном и другими коллегами из числа бывших подопечных, а также известных в прошлом футболистов связь поддерживаете?

- Конечно. Надеюсь, сегодня снова поговорим, ведь Володя всегда меня поздравляет. Общаемся и с Виталием Кварцяным, Русланом Костышиным, Вадимом Евтушенко, которых я тоже очень люблю. Все они - прекрасные люди. Уважаю и Витю Леоненко, он - справедливый человек. А еще Виктора Догадайло и Александра Рябоконя, которые сейчас трудятся в черниговской "Десне". Я давно говорил, что последний из них заслуживал в прошлом году звания лучшего тренера.

- В одном из интервью ваш бывший подопечный Михаил Кополовец вспоминал период совместной работы в "Закарпатье". Судя по собственному опыту, он сказал, что при таком тренере, как Кушлик, в той или иной команды был бы стальной характер, а у игроков лучшая физическая форма.

- Могу сказать, что футболистам Василию Кобину и Михаилу Кополовцу, которые сейчас работают вместе в "Минае", в свое время я помог. Теперь оба трудятся в молодой закарпатской команде главным тренером и играющим спортивным директором соответственно. С ними было по-разному: приходилось и воевать, и поддерживать их. Ребята - молодцы, и я им желаю, чтобы все в работе складывалось как нельзя лучше. Особенно сейчас, когда "Минай" оказался в критической ситуации.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

ЛЮБИТЬ ФУТБОЛ В СЕБЕ

- В начале прошлого десятилетия вы вернулись в родное "Прикарпатье" в роли старшего тренера, проработав в нем два года. Чем объяснили бы турнирную нестабильность команды?

- Когда я играл в составе ивано-франковского "Спартака", то команда постоянно укомплектовывалась приезжими футболистами. Таких было три-четыре, остальные - местные. И, знаете, это была наша сила. А вот сейчас в "Прикарпатье" все только свои, но силы - ноль.

- Есть ли в футболе люди, кому при встрече не подадите руки?

- (Задумавшись). Не хочется говорить оскорбительные слова, тем более, что в жизни я никого не оскорблял. Всегда всем людям протягивал руку, помогал. Хотя были такие, кто меня обманул. Однако скажу так: Господь им судья.

- Чем занимаетесь сейчас?

- Возглавляю любительскую команду "Бескид" (Надворная), которая выступает в первенстве Ивано-Франковской области. Когда-то давно, в 1986-1987 годах с надвирнянской командой я выигрывал турнир на приз "Рабочей газеты". Получается, что вернулся в этот коллектив через три с лишним десятилетия. "Бескид" был на последней строке в таблице, однако за два года я его сумел поднять. Вот теперь и думаю, как бы Бог дал, чтобы эта пандемия уже закончилась. Мы собираем боеспособную команду, которая могла бы вернуть людей на стадион. В том же 1987-м на домашние матчи в Надворной собиралось по три тысячи зрителей. Был полный стадион, на который в дальнейшем приезжали известные фигуры - такие, как Евгений Кучеревский, а еще дубль киевского "Динамо", где было немало будущих звезд.

- Что бы вы пожелали младшим коллегам?

- Главное - не спешить в работе. Работайте, доказывайте свою профессиональную пригодность, не будьте ленивыми. Берегите и любите себя. А еще любите футбол в себе, а не себя в футболе.