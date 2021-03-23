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Шахтер готов предложить за 17-летнего защитника Интернасьонала до 6 млн евро

Премьер-лига
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Винисиус Тобиас - как потенциальная замена Додо

Шахтер готов предложить за 17-летнего защитника Интернасьонала до 6 млн евро

internacional.com.br

Новина українською

"Шахтер" продолжает проявлять интерес к 17-летнему правому защитнику "Интернасьонала" Винисиусу Тобиасу, в котором "горняки" видят потенциальную замену Додо.

Об интересе "горняков" к парню бразильские СМИ писали еще год назад, однако теперь, по данным UOL Esporte, данный интерес перерос в нечто более конкретное.

По данным источника, "Шахтер" готов предложить за Винисиуса до 6 млн евро и хотел бы оформить сделку по трансферу уже сейчас, хотя полноценный контракт с футболистом может быть подписан только летом 2022 года, когда ему уже исполнится 18 лет.

Впрочем, "Интернасьонал" и представители Аугусто отрицают любые переговоры, не только с "Шахтером", но и с другими клубами.

Отмечается, что за игроком следят также "Ювентус" и "Манчестер Сити".

Также стоит отметить, что Винисиус еще не дебютировал за первую команду "Интернасьоналя". Выступает за сборную Бразилии U-16.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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