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Шахтер готов предложить за 17-летнего защитника Интернасьонала до 6 млн евро
Винисиус Тобиас - как потенциальная замена Додо
internacional.com.br
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Об интересе "горняков" к парню бразильские СМИ писали еще год назад, однако теперь, по данным UOL Esporte, данный интерес перерос в нечто более конкретное.
По данным источника, "Шахтер" готов предложить за Винисиуса до 6 млн евро и хотел бы оформить сделку по трансферу уже сейчас, хотя полноценный контракт с футболистом может быть подписан только летом 2022 года, когда ему уже исполнится 18 лет.
Впрочем, "Интернасьонал" и представители Аугусто отрицают любые переговоры, не только с "Шахтером", но и с другими клубами.
Отмечается, что за игроком следят также "Ювентус" и "Манчестер Сити".
Также стоит отметить, что Винисиус еще не дебютировал за первую команду "Интернасьоналя". Выступает за сборную Бразилии U-16.
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