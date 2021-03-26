Севидов будет тренером-консультантом в Минае

Известный украинский тренер Александр Севидов все-таки будет работать в тренерском штабе " Миная ".

Как сообщает "ПРОФУТБОЛ Digital", 51-летний специалист будет помощником (тренером-консультантом) Николая Цымбала, который официально назначен на пост главного тренера .

Напомним, что в УПЛ Александр Севидов известен по работе с донецким "Металлургом", "Карпатами", "Металлистом" и "Мариуполем".

В апреле 2020-го Севидов был дисквалифицирован на 5 лет из-за дела по возможному участию "Сум" в договорных матчах, однако позже была подана апелляция, решения по которой до сих пор нет.