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Севидов будет тренером-консультантом в Минае
Опытный специалист все-таки будет работать в закарпатском клубе
fcmariupol.com
Известный украинский тренер Александр Севидов все-таки будет работать в тренерском штабе "
Как сообщает "ПРОФУТБОЛ Digital", 51-летний специалист будет помощником (тренером-консультантом) Николая Цымбала, который
Напомним, что в УПЛ Александр Севидов известен по работе с донецким "Металлургом", "Карпатами", "Металлистом" и "Мариуполем".
В апреле 2020-го Севидов был дисквалифицирован на 5 лет из-за дела по возможному участию "Сум" в договорных матчах, однако позже была подана апелляция, решения по которой до сих пор нет.
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