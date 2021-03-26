Минай назвал имя нового главного тренера

Главным тренером ФК "Минай" будет Николай Цымбал. Такое решение сегодня, 26 марта, приняло руководство клуба. На тренерском мостике он заменил Василия Кобина.

Команда в рамках 20-го тура УПЛ сыграет с ковалевский "Колосом".

Ранее сообщалось, что Минай рассматривает кандидатуру еще одного известного украинского тренера

Николай Цымбал работает в команде с 2019-го. Последний год он был помощником Василия Кобина.

В субботу, 27 марта, "Минай" отправится в Венгрию, где сыграет товарищеский матч с "Кишварда".