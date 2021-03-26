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Минай назвал имя нового главного тренера
Им стал помощник Кобина
фото - ФК Минай, автор - невідомий
Главным тренером ФК "Минай" будет Николай Цымбал. Такое решение сегодня, 26 марта, приняло руководство клуба. На тренерском мостике он заменил Василия Кобина.
Команда в рамках 20-го тура УПЛ сыграет с ковалевский "Колосом".
Ранее сообщалось, что
Николай Цымбал работает в команде с 2019-го. Последний год он был помощником Василия Кобина.
В субботу, 27 марта, "Минай" отправится в Венгрию, где сыграет товарищеский матч с "Кишварда".
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