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Минай назвал имя нового главного тренера

Премьер-лига
(1 голосов)

Им стал помощник Кобина

Минай назвал имя нового главного тренера

фото - ФК Минай, автор - невідомий

Новина українською

Главным тренером ФК "Минай" будет Николай Цымбал. Такое решение сегодня, 26 марта, приняло руководство клуба. На тренерском мостике он заменил Василия Кобина.

Команда в рамках 20-го тура УПЛ сыграет с ковалевский "Колосом".

Ранее сообщалось, что Минай рассматривает кандидатуру еще одного известного украинского тренера

Николай Цымбал работает в команде с 2019-го. Последний год он был помощником Василия Кобина.

В субботу, 27 марта, "Минай" отправится в Венгрию, где сыграет товарищеский матч с "Кишварда".

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В статье: ФК Минай Николай Цымбал
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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.03.2021 в 16:37
Никому наш футбол не нужен.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.03.2021 в 16:35
А нам по цимбалах...)
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+2
0
аалекс ( Крым)
26.03.2021 в 16:33
Шило на мыло. Думаю, что это временное назначение.
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+2
0
Arni-86 (Одесса)
26.03.2021 в 16:09
мда, о чем думает руководство.... вместо того что б взять опытного спеца и остаться в УПЛ, назначают помощника... уже бы лучше Кобина оставили
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+4
0
alex 66 (Кременчуг)
26.03.2021 в 16:08
Ха...на FlashScore на последнем матче Миная (и Кобина) был записан тренером Цымбал-совпадение???))). Хотя Минай вывел на матч Кобин, о как.
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+2
0
LEVgcUqs (Чернігів)
26.03.2021 в 16:04
А де ж Севідов, оракули ау?
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+5
0
alex 66 (Кременчуг)
26.03.2021 в 16:09
По ходу за суп работать отказался))), отправили на таможню)))
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+2
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
26.03.2021 в 16:01
Минай R.I.P.
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
26.03.2021 в 15:54
вот тебе и Минай --Севидов -Ковалец не подошли --экономят бабки а Васю возьмите помощником потом поменяються
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+7
0


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