Будковский: Анжи мне должен 50 тис долларов

Нападающий черниговской "Десны" Филипп Будковский поделился воспоминаниями о своем прошлом в российском чемпионате:

"- По состоянию на декабрь 2020 года "Анжи" тебе был должен деньги, примерно 15 000 евро. Какая сейчас ситуация?

- Ничего не изменилось. Вообще-то сумма больше, были украдены некоторые документы, поэтому такие цифры остались. Мне должны 50 тис долларов и никто ничего не вернул. В ФИФА дело выиграно, но никто не рискнул что-то отдавать. Можно сказать, что я попрощался с этими деньгами. Один президент покинул команду, новый пришел и от тех результатов, которые демонстрировались в последний момент, все были недовольны. Возникли большие проблемы с финансами и поэтому никто ничего не выплачивал.

- Вообще, тогда ты был не единственным украинском в клубе. Напомни, кто еще был и почему вообще наши туда ехали?

- Думаю, что тогда был просто сильный чемпионат. Наша лига упала по уровню, чемпионат России был сильнее, это привлекало футболистов. Было интересно попробовать свои силы, но, видимо, выпал не тот период, когда надо было ехать.

- Не боялся возвращаться в Украину после "Анжи"?

- Ну, как сказать, боялся, не боялся. Это все не вернуть, но тогда это был неправильный поступок. Жалеть ни о чем нельзя в жизни, но скажу, что сильно жалею. В тот период это было неправильно, статистика была неплохая, а вот выбор сделал неправильный", - сказал форвард.