Зарубежный клуб с тремя украинцами хочет купить Бойко

Афинский "АЭК" внес в шорт-лист голкипера киевского "Динамо" Дениса Бойко. Об этом сообщает греческое издание SDNA со ссылкой на Livesport.

"Желто-черные" ищут игроков для усиления команды. Руководство считает голкиперское звено слабым и рассматривает Бойко как приоритетный вариант усиления. Основной вратарь "АЭК" Панайотис Цинтотас в текущем сезоне пропустил 32 гола в 23 матчах, при этом в пяти поединках сыграл "на ноль".

Отмечается, что важным фактором в данном трансфере может стать связи Вадима Шаблия, агента Дениса, два клиента которого (Чигринский и Данченко) выступают за греческий клуб. ProStar с начала этого года ищет для Бойко место постоянной игровой практики, ведь сейчас он является дублером Георгия Бущана в "Динамо". На счету Дениса всего два матча в этом сезоне в составе "бело-синих".

Контракт между киевским клубом и голкипером рассчитан до 2023-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в один млн евро.

Отметим, что кроме двух вышеназванных легионеров "АЭК" за клуб выступает еще один их соотечественник Евгений Шахов. В 2015-2016 гг. Шахов, Чигринский и Бойко вместе играли за "Днепр".