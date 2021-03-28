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Один из лидеров Александрии не сыграет против Динамо
Владимир Шаран все еще не может рассчитывать на подопечного
ФК Олександрія
"Александрия" 4 апреля примет "Динамо" в рамках 20-го тура УПЛ. Хозяева будут вынуждены играть без основного полузащитника Кирилла Ковальца, который продолжает залечивать повреждения.
Хавбек пропустил четыре матча команды из-за травмы, полученную в поединке против "Ворсклы" месяц назад. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе.
"Александрия" недавно возобновила занятия после нескольких выходных, проведя двусторонку. Кроме Кирилла в ней не участвовал защитник Каспарс Дубра, ведь игрок на данный момент находится в Национальной сборной Латвии.
В текущем сезоне Ковалец провел 14 матчей, в которых записал в свой актив пять ассистов.
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