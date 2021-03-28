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Один из лидеров Александрии не сыграет против Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Владимир Шаран все еще не может рассчитывать на подопечного

Один из лидеров Александрии не сыграет против Динамо

ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" 4 апреля примет "Динамо" в рамках 20-го тура УПЛ. Хозяева будут вынуждены играть без основного полузащитника Кирилла Ковальца, который продолжает залечивать повреждения.

Хавбек пропустил четыре матча команды из-за травмы, полученную в поединке против "Ворсклы" месяц назад. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе.

"Александрия" недавно возобновила занятия после нескольких выходных, проведя двусторонку. Кроме Кирилла в ней не участвовал защитник Каспарс Дубра, ведь игрок на данный момент находится в Национальной сборной Латвии.

В текущем сезоне Ковалец провел 14 матчей, в которых записал в свой актив пять ассистов.

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В статье: Кирилл Ковалец Александрия
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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