Один из лидеров Александрии не сыграет против Динамо

"Александрия" 4 апреля примет "Динамо" в рамках 20-го тура УПЛ. Хозяева будут вынуждены играть без основного полузащитника Кирилла Ковальца, который продолжает залечивать повреждения.

Хавбек пропустил четыре матча команды из-за травмы, полученную в поединке против "Ворсклы" месяц назад. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе.

"Александрия" недавно возобновила занятия после нескольких выходных, проведя двусторонку. Кроме Кирилла в ней не участвовал защитник Каспарс Дубра, ведь игрок на данный момент находится в Национальной сборной Латвии.

В текущем сезоне Ковалец провел 14 матчей, в которых записал в свой актив пять ассистов.