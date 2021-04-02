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Шина из Львова попал в сферу интересов клубов Серии А
Также игрока хотел швейцарский Лугано
pfclviv.com
Бразильский форвард "
Как сообщает Calciomercatoweb, к 24-летнему игроку проявляют интерес несколько клубов, названия которых, впрочем, источник не дает.
Данные про заинтересованность в услугах бразильца с Апеннинского полуострова подтверждает агент игрока Ренату Мартинес.
При этом отмечается, что год назад Шину хотел подписать швейцарский "Лугано", но клубы не смогли договориться о сумме трансфера.
Отметим, что Transfermarkt оценивает форварда в 300 тысяч евро, а его контракт с львовским клубом рассчитан до конца 2023 года.
В текущем сезоне УПЛ на счету Шины 13 матчей, 2 гола и 2 ассиста.
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