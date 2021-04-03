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Три пенальти в матче. Мариуполь-Ингулец 4:3. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча "Мариуполь" - "Ингулец", 20-й тур УПЛ, 3.04.2021

Три пенальти в матче. Мариуполь-Ингулец 4:3. Видео голов и обзор матча

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча "Мариуполь" - "Ингулец".

Команды встречались в 20-м туре УПЛ. Хозяева забили уже на пятой минуте, но гол не был защитан после просмотра VAR. В добавленном к первому тайму времени “Мариуполю” удалось забить с пентальти. В дебюте второго тайма Артем Бондаренко забил второй гол, оформив дубль. После этого следовал ответ “Ингульца” – голы Плохотнюка и Коваленко. Команда Лавриненко радувалась недолго, ведь уже через несколько минут Бондаренко оформил хет-трик, а после этого следовал гол Стасюка. На 88-ой минуте матча “Ингулец” все же отыграл один гол благодаря пенальти, но уйти от поражения не удалось.

Мариуполь – Ингулец 4:3

Голы: Бондаренко (45+3, 46, 60), Стасюк (67) – Плохотнюк (52), Коваленко (53), Шевцов (88)

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В статье: УПЛ Мариуполь Ингулец
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