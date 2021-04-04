Премьер-лига
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Состав Шахтера на матч против Ворсклы. Степаненко в старте, Мудрик в запасе
Витао начнет поединок на скамейке запасных
В рамках 20-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сыграет на выезде против полтавской "Ворсклы". Начало встречи - 17:00.
"Горняки" обьвили свой стартовой состав на этот поединок.
"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано, Степаненко, Майкон, Патрик, Марлос, Соломон, Мораес.
Запасные: Пятов, Витао, Маркос, Дентиньо, Болбат, Судаков, Мудрик, Фернандо, Вьюнник.
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