  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Состав Шахтера на матч против Ворсклы. Степаненко в старте, Мудрик в запасе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Состав Шахтера на матч против Ворсклы. Степаненко в старте, Мудрик в запасе

Премьер-лига
(1 голосов)

Витао начнет поединок на скамейке запасных

Состав Шахтера на матч против Ворсклы. Степаненко в старте, Мудрик в запасе

Новина українською

В рамках 20-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сыграет на выезде против полтавской "Ворсклы". Начало встречи - 17:00.

"Горняки" обьвили свой стартовой состав на этот поединок.

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано, Степаненко, Майкон, Патрик, Марлос, Соломон, Мораес.

Запасные: Пятов, Витао, Маркос, Дентиньо, Болбат, Судаков, Мудрик, Фернандо, Вьюнник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...