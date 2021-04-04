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Шахтер готов отдать больше 5 млн Евро за молодого таланта
"Горняки" вновь пытаются договориться о трансфере Винисиуса Тобиаса
twitter.com
Донецкий "Шахтер" улучшил предложение по 17-летнему латералю "Интарнасьонала" Винисиусу Тобиасу.
"Горняки" готовы заплатить за бразильца 5,5 млн евро, ещё 1,5 млн предусмотрено в качестве бонусов. Это немного не дотягивает до того, что хочет получить "Интернасьонал", но гораздо больше предыдущего предложения.
"Шахтер" надеется, что бразильский клуб пойдет навстречу в вопросе продажи 17-летнего таланта.
Также в сделку по Тобиасу может войти Тайсон, который из-за дисциплинарных мер был отправлен в молодежку. Это может снизить цену на молодого защитника.
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