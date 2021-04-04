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Шахтер готов отдать больше 5 млн Евро за молодого таланта

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" вновь пытаются договориться о трансфере Винисиуса Тобиаса

Шахтер готов отдать больше 5 млн Евро за молодого таланта

twitter.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" улучшил предложение по 17-летнему латералю "Интарнасьонала" Винисиусу Тобиасу.

"Горняки" готовы заплатить за бразильца 5,5 млн евро, ещё 1,5 млн предусмотрено в качестве бонусов. Это немного не дотягивает до того, что хочет получить "Интернасьонал", но гораздо больше предыдущего предложения.

"Шахтер" надеется, что бразильский клуб пойдет навстречу в вопросе продажи 17-летнего таланта.

Также в сделку по Тобиасу может войти Тайсон, который из-за дисциплинарных мер был отправлен в молодежку. Это может снизить цену на молодого защитника.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Бразилия) Винисиус Тобиас
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Источник:
Globo Esporte

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Комментарии (5)
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download1 (huyersk)
04.04.2021 в 20:51
без лоха і жизнь плоха
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0
0
аалекс ( Крым)
04.04.2021 в 20:26
Наверняка купят, сильно уцепились за парня.
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+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
04.04.2021 в 20:21
Эти сообщения на все весну,?
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
04.04.2021 в 20:19
Это вновь долгоиграющий бразильский сериал
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+2
0
zharikss (Секешфехервар)
04.04.2021 в 19:57
Зоопарк
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+1
-2


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