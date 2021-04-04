Шахтер готов отдать больше 5 млн Евро за молодого таланта

Донецкий "Шахтер" улучшил предложение по 17-летнему латералю "Интарнасьонала" Винисиусу Тобиасу.

"Горняки" готовы заплатить за бразильца 5,5 млн евро, ещё 1,5 млн предусмотрено в качестве бонусов. Это немного не дотягивает до того, что хочет получить "Интернасьонал", но гораздо больше предыдущего предложения.

"Шахтер" надеется, что бразильский клуб пойдет навстречу в вопросе продажи 17-летнего таланта.

Также в сделку по Тобиасу может войти Тайсон, который из-за дисциплинарных мер был отправлен в молодежку. Это может снизить цену на молодого защитника.