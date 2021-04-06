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Каштру: Сейчас сложный период, но мы продолжаем идти вперед

Премьер-лига
(2 голосов)

Горняки продолжают работать

Каштру: Сейчас сложный период, но мы продолжаем идти вперед

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над полтавской "Ворсклой" (2:0) в матче 20-го тура УПЛ.

"Мы с "Ворсклой" хорошо сыграли, хорошая победа. Правда, сейчас сложный период, мы остались неожиданно без Тете и Матвиенко. Нет Хочолавы, Исмаили, Корниенко и других. Но ничего, продолжаем идти вперед, команда хочет побеждать.

Положительная энергия после этого поединка. Жуниор Мораес очень много работает. И тот, кто много работает, рано или поздно своего добивается. И это делает вся команда. У нас не все получается, но мы честно и искренне работаем", - сказал Каштру.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
FC Shakhtar Donetsk

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.04.2021 в 18:36
Едь с Тайсоном
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