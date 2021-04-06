Каштру: Сейчас сложный период, но мы продолжаем идти вперед

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру прокомментировал победу над полтавской "Ворсклой" (2:0) в матче 20-го тура УПЛ.

"Мы с "Ворсклой" хорошо сыграли, хорошая победа. Правда, сейчас сложный период, мы остались неожиданно без Тете и Матвиенко. Нет Хочолавы, Исмаили, Корниенко и других. Но ничего, продолжаем идти вперед, команда хочет побеждать.

Положительная энергия после этого поединка. Жуниор Мораес очень много работает. И тот, кто много работает, рано или поздно своего добивается. И это делает вся команда. У нас не все получается, но мы честно и искренне работаем", - сказал Каштру.