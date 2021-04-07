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Апелляция Севидова будет рассмотрена после завершения локдауна в Киеве - СМИ

Премьер-лига
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У членов апелляционного комитета нет возможности провести заседание не в режиме онлайн

Апелляция Севидова будет рассмотрена после завершения локдауна в Киеве - СМИ

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Апелляция известного тренера Александра Севидова по поводу его пятилетней дисквалификации в ближайшее время не будет рассмотрена Апелляционным комитетом УАФ.

Рассмотрение этой апелляции планировалось в начале апреля, однако по имеющейся информации, из-за сложных карантинных предосторожностей у членов комитета нет возможности провести заседание не в режиме онлайн.

Таким образом, с большой долей вероятности вердикт по делу Александра Севидова будет вынесен по завершении локдауна в Киеве, когда в столицу в Дом футбола лично смогут приехать все фигуранты этого дела.

Напомним, что в апреле 2020-го Севидов был дисквалифицирован на 5 лет из-за дела по возможному участию "Сум" в договорных матчах, однако позже была подана апелляция, решения по которой до сих пор нет.

На данный момент Севидов работает в "Минае" в научно-методическом отделе клуба.

По версии СМИ, после отставки Кобина "Минай" не назначил Севидова главным тренером именно из-за незакрытого дела по договорным матчам.

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В статье: Александр Севидов ФК Минай
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