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Апелляция Севидова будет рассмотрена после завершения локдауна в Киеве - СМИ
У членов апелляционного комитета нет возможности провести заседание не в режиме онлайн
Апелляция известного тренера Александра Севидова по поводу его пятилетней дисквалификации в ближайшее время не будет рассмотрена Апелляционным комитетом УАФ.
Рассмотрение этой апелляции планировалось в начале апреля, однако по имеющейся информации, из-за сложных карантинных предосторожностей у членов комитета нет возможности провести заседание не в режиме онлайн.
Таким образом, с большой долей вероятности вердикт по делу Александра Севидова будет вынесен по завершении локдауна в Киеве, когда в столицу в Дом футбола лично смогут приехать все фигуранты этого дела.
Напомним, что в апреле 2020-го Севидов был дисквалифицирован на 5 лет из-за дела по возможному участию "Сум" в договорных матчах, однако позже была подана апелляция, решения по которой до сих пор нет.
На данный момент Севидов работает в "Минае" в научно-методическом отделе клуба.
По версии СМИ, после отставки Кобина "
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