Валерий Федорчук: От Руха все уже ждут победы

Хавбек "Руха" Валерий Федорчук рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура УПЛ с "Минаем".

"От нас все уже ждут победы. Для нас важна каждая игра, а, учитывая ситуацию, в которой мы находимся, то этот матч втрое важнее. К противостоянию с "Минаем" должны отнестись очень ответственно. Не могу сказать, что это ключевой матч, ведь впереди еще много игр. Впрочем, мы играем дома против прямого конкурента за сохранение прописки в элитном футбольном дивизионе Украины. Прекрасно понимаем всю ситуацию. Никто рук не опускает. Все готовятся в боевом настроении.

Прежде всего, нас интересует своя игра. Есть моменты, над которыми нужно лучше работать и совершенствовать их. После поражений делаем выводы. Команду соперника должны правильно разобрать и использовать их слабые стороны.

Не очень радует тот факт, что в последних матчах мы не забивали. Предыдущие наши соперники - это команды из верхней шестерки, но у нас были хорошие моменты, чтобы забить. Где-то подводит мастерство. Скажу откровенно: все от психологии. У нас много молодых ребят. Заметно, что они моментами скованы, не могут расслабиться и очень стремятся забить. Иногда нужно просто отдать пас, сыграть на опыте", - сказал Федорчук.

Напомним, что матч "Рух" – "Минай" состоится в воскресенье 11 апреля и начнется в 17:00.