Владислав Калитвинцев: Конечно, в будущем хотелось бы сыграть под руководством отца

Хавбек " Десны " Владислав Калитвинцев рассказал о желании поработать в одной команде со своим отцом Юрием, который сейчас возглавляет "Олимпик".

"С отцом я всегда могу посоветоваться – мы после каждой игры созваниваемся. Он всегда подсказывает – это большой плюс. Но он не расхваливает, а больше акцентирует на ошибках, как их не делать.

Конечно, в будущем хотелось бы сыграть под руководством отца. Вместе мы очень хотим еще поработать. Моя карьера начиналась у него в команде – он меня подписал в "Динамо-2". Было одно удовольствие с ним работать. Но и требовал он от меня вдвойне", – сказал Калитвинцев.