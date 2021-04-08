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Владислав Калитвинцев: Конечно, в будущем хотелось бы сыграть под руководством отца

Премьер-лига
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Сейчас хавбек в Десне, а тренер - в Олимпике

Владислав Калитвинцев: Конечно, в будущем хотелось бы сыграть под руководством отца

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Хавбек "Десны" Владислав Калитвинцев рассказал о желании поработать в одной команде со своим отцом Юрием, который сейчас возглавляет "Олимпик".

"С отцом я всегда могу посоветоваться – мы после каждой игры созваниваемся. Он всегда подсказывает – это большой плюс. Но он не расхваливает, а больше акцентирует на ошибках, как их не делать.

Конечно, в будущем хотелось бы сыграть под руководством отца. Вместе мы очень хотим еще поработать. Моя карьера начиналась у него в команде – он меня подписал в "Динамо-2". Было одно удовольствие с ним работать. Но и требовал он от меня вдвойне", – сказал Калитвинцев.

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В статье: Владислав Калитвинцев Юрий Калитвинцев Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов)
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Источник:
Youtube-канал Десны

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