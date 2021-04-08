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Владислав Калитвинцев: Конечно, в будущем хотелось бы сыграть под руководством отца
Сейчас хавбек в Десне, а тренер - в Олимпике
Хавбек "
"С отцом я всегда могу посоветоваться – мы после каждой игры созваниваемся. Он всегда подсказывает – это большой плюс. Но он не расхваливает, а больше акцентирует на ошибках, как их не делать.
Конечно, в будущем хотелось бы сыграть под руководством отца. Вместе мы очень хотим еще поработать. Моя карьера начиналась у него в команде – он меня подписал в "Динамо-2". Было одно удовольствие с ним работать. Но и требовал он от меня вдвойне", – сказал Калитвинцев.
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