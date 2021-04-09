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Тренер Руха: В матче с Минаем ждем от игроков реакции на последние три поражения
Львовский клуб проигрывает 3 тура подряд
Фото: ФК Рух
Старший тренер львовского "Руха" Александр Грицай поделился ожиданиями от матча против "Миная"
"Готовимся к игре в обычном режиме. Понимаем, что три поражения подряд оставили свой отпечаток на команде. Все мы очень серьезно настраиваемся на "Минай". Уступили "Заре", но радует тот факт, что ребята создали несколько опасных моментов у ворот соперника. Не хватает реализации. Мы ждем от игроков реакции на последние три поражения. Они обязаны отреагировать.
Смена тренера в "Минае"? Возможно, это как-то влияет, но это их проблемы. Мы должны решать свои вопросы. Все футболисты прекрасно понимают важность игры с "Минаем". Будем стараться только победить. Рецепт на самом деле прост: не пропустить и забить. В решающих матчах важную роль играет опыт игры на результат", - сказал Грицай.
Напомним, что львовский клуб проигрывает 3 тура подряд. Матч 21-го тура "Рух" - "Минай" состоится 11 апреля на "Арене Львов". Начало - в 17:00
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