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Журниор Мораес забил свой 101-й гол в УПЛ
Для этого игроку понадобилось 183 матча
фото - ФК "Шахтар" Донецьк
Нападающий "Шахтера" Журниор Мораес забил 101-й гол в играх за украинские клубы. Для этого бразильцу с украинским паспортом понадобилось 183 матча.
Начинал Жуниор в донецком "Металлурге" еще в далеком 2011-м году. После дончан было киевское "Динамо", а затем - донецкий "Шахтер". В составе "горняков" форвард играет с 2018-го года.
В 2019 году Мораес получил украинское гражданство и дебютировал за сборную Украины. Сейчас у нападающего 11 матчей в составе национальной команды и один гол.
Согласно данным Transfermarkt, цена игрока составляет 3 млн Евро.
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