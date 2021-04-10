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Журниор Мораес забил свой 101-й гол в УПЛ

Премьер-лига
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Для этого игроку понадобилось 183 матча

Журниор Мораес забил свой 101-й гол в УПЛ

фото - ФК "Шахтар" Донецьк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Журниор Мораес забил 101-й гол в играх за украинские клубы. Для этого бразильцу с украинским паспортом понадобилось 183 матча.

Начинал Жуниор в донецком "Металлурге" еще в далеком 2011-м году. После дончан было киевское "Динамо", а затем - донецкий "Шахтер". В составе "горняков" форвард играет с 2018-го года.

В 2019 году Мораес получил украинское гражданство и дебютировал за сборную Украины. Сейчас у нападающего 11 матчей в составе национальной команды и один гол.

Согласно данным Transfermarkt, цена игрока составляет 3 млн Евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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