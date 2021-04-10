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Мариуполь - Шахтер 0:3. Знакомый сюжет

Премьер-лига
(2 голосов)

"Горняки" прогнозируемо берут три очка

Мариуполь - Шахтер 0:3. Знакомый сюжет

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Дерби. В футбольном мире под этим словом подразумевается матч двух команд из одного города или региона страны. Во многих странах, дерби - игры очень принципиальные, в которых каждая команда пытается доказать, что доминирует в определенном регионе. К сожалению, в Украине подобное встретишь нечасто. Игра "Шахтера" и "Мариуполя" - тому яркое подтверждение. За 50 сыгранных матчей "приазовцы" лишь четырежды играли вничью против своего соседа, а их первая победа все еще находится на стадии разработки. Не было надежды на чудо и сегодня. Тяжело обыграть украинского гранда, когда у тебя в заявке отсутствуют 13 футболистов основной обоймы. Хочешь, не хочешь, а придется выпускать игроков молодежки. Сегодня шанс показать себя получили юные Кошкош и Ухань.

Луиш Каштру настраивался на игру с полной серьезностью, о чем свидетельствует стартовый набор футболистов. Был выпущен полностью боевой состав, а единственным хромым местом выглядел левый фланг обороны, где вышел Маркиньос Сиприано. Сегодня были не готовы выйти ни Матвиенко, ни Корниенко, ни Исмаили. Вполне вероятно, что один из них вернется на поле в следующем туре.

"Горняки" начали достаточно неспешно, но даже в сонном состоянии уже на шестой минуте дважды успели потревожить Гальчука. Вначале из-за пределов штрафной пробивал Майкон, после этого опасный момент был у Соломона. "Мариуполь" практически все время оборонялся. Маркевич-младший выбрал достаточно оборонительную тактику, выпустив на флангах полузащиты номинальных фулбеков - Стасюка и Меличенко. Они много времени проводили у собственных владений, помогая обороняться четырем другим защитникам. Ближе к концу тайма "Мариуполь" несколько раз даже позволил себя перейти половину поля соперника. Наиболее опасный момент имел Меличенко, пробивавший метров с 30-ти. Рядом со штангой.

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Исход игры, если вдруг внутри кого-то еще жила вера в интригу, был решен в течении двух минут - с 35-й по 37-ю, когда "горняки" забили дважды. Стоит отметить, что оба гола получились достаточно эффектными и оба раза ассистентом выступил Додо. Вначале бразилец нашел передачей Мораеса, который классно ворвался в штрафную и мощно пробил в дальную девятку. Гальчуку не предъявишь, такое отбить сложно. Для Жуниора это четвертый гол за последний месяц. За прошлые 22 матча он отличился пять раз. Почувствуйте разницу, как говорится. Следом за "десяткой" гостей свой гол нашел Манор Соломон. Левый вингер также получил передачу от Додо, но на левом крае штрафной, качнул оппонента и пробил в дальний угол. Израильтянин в форме.

Сразу после перерыва Каштру решил освежить состав, выпустив в полузащиту юных Антонио и Судакова. Первый давно потерял место в составе и ему нужно срочно возвращать уверенность, второму же врачи прописали продолжать знакомство с УПЛ и сегодняшний матч подарил отличный шанс для этого. Второй тайм было непросто отличить от первого, ведь "горняки" продолжали владеть мячом и создавать моменты, в то время как номинальные хозяева отбивались всеми силами. Были свои моменты у Мораеса и Тете, но после удара первого спас Гальчук, втором же мешали отличиться Чоботенко и штанга. "Приазовцы" огрызнулись лишь однажды - Трофимюк мог забивать после прострела. Итого - один момент у хозяев до перерыва, и второй - после.

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До финального свистка Мораеса таки удалось сделать дубль, после того как он точно реализовал пенальти. Заработал 11-метровый Додо после контакта с Гальчуком. Достаточно спорный эпизод, однако на итоговый результат он никак не повлиял. "Горняки" добывают легкую победу, подавая сигнал "Динамо", что они снова в форме, но мы подождем еще недельку, прежде чем сделаем окончательный вывод. Главный матч сезона уже в следующую субботу. Там "Шахтер" будет ждать совсем другой оппонент и совсем другой уровень сопротивления.

"Мариуполь"? Их второй состав не смог нормально сопротивляться, а потому также ждем следующий тур.

Фото - ФК "Шахтер"

ФК Мариуполь - Шахтер 0:3
Голы: Жуниор Мораес 35, Манор Соломон 37, Жуниор Мораес 78 (пен.)
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Кирилл Меличенко, Никита Петерман, Даниил Сагуткин, Мирослав Трофимюк (Родион Плакса 54), Иван Кошкош (Игорь Тищенко 74), Илья Ухань (Павел Шушко 74), Эльдар Кулиев, Петр Стасюк
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко (Маркос Антонио 46), Жуниор Мораес, Тете (Фернандо дос Сантос Педро 76), Манор Соломон (Михаил Мудрик 70), Алан Патрик (Дентиньо 76), Майкон де Андраде (Георгий Судаков 46), Маркиньос Сиприано, Валерий Бондарь
Предупреждения: Эльдар Кулиев 5 - Валерий Бондарь 61

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Манор Соломон
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Комментарии (36)
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Joyce (Donetsk)
10.04.2021 в 17:25
3-0 с Мариуполем? Ожидал 10-1 :(
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0
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Скажений Заєць (Вінниця)
10.04.2021 в 17:11
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oda1979 (Запорожье)
10.04.2021 в 17:07
Этот матч украшение всего сезона!!! Побольше бы таких бескомпромиссных поединков! Одного не пойму, почему мариуполь арендовал лишь 13 игроков у киевского Шахтера??? Надеюсь, что в следующем сезоне количество арендованных будет не менее 20ти. Это позволит сделать противостояние ещё острее и более захватывающим!
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
10.04.2021 в 16:54
Прогнозируемо. Что может противопоставить почти накануне собранная команда из 3-х составов ФК М основному составу ШД. Ясно, что ничего. Тут большинство команд УПЛ основным составом достойный отпор Шахтёру предоставить не могут, а что тут говорить об этом необстрелянном молодняке. Полтайма у них вообще дрожали коленки. Короче, эту игру можно не разбирать ни с той ни с другой стороны. Как говорил Моргунов: "Это несерьёзно!"
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0
0
ysebe1970 (Бровары)
10.04.2021 в 17:06
Конечно несерьезно.. Этот молодняк из Мариуполя должен был заработать восемь желтых карточек а тут только одна.. Где подкаты где агресссия .. Вчера в матче женщин Украина -Северная Ирландия все было.. А тут мужики просто танцевали стриптиз..
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
10.04.2021 в 17:12
Это другое:)) на вы же понимаете:)))
0
0
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AndrewKruk (Київ)
10.04.2021 в 16:52
"Мариуполь" ни разу не пробил в створ в матче с "Шахтером"
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+2
-1
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AndrewKruk (Київ)
10.04.2021 в 16:50
После такой зарубы Бавария, МанСити, ПСЖ - просто отстой.
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+3
-1
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Siren05 (Мариуполь)
10.04.2021 в 17:03
А если бы Бавария играла с 3-им составом Шальке, ты бы тоже восхищался?
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0
0
oda1979 (Запорожье)
10.04.2021 в 17:10
Бавария не арендует 13 игроков у Шальке:))) представляешь, так тоже можно:)) пипец ты уплротый
+2
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
10.04.2021 в 16:46
Вся Европа была в ожидани супер дерби бамбаса,в котором чмохтарская даунецкая помойка вырвала победу в трудной борьбе у даунецкой будки!!
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+5
-1
football_soccer (Украина)
10.04.2021 в 16:44
шо там Баранка и Лучи расскажут, была ли спортивная составляющая в этом матче или нет? )) договорняк или нет? может он Ахметова захочет пожизненно отстранить от футбола? Или смелости бычить хватает только на Гельзина? )))
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+8
0
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AndrewKruk (Київ)
10.04.2021 в 16:53
Телега свыше пришла: такого сумасшедшего дерби не было в истории.
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+5
0
Algrab (Костопiль)
10.04.2021 в 16:38
Який "несподіваний" результат...
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+8
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
10.04.2021 в 16:36
Они сражались как могли, землю грызли зубами.
Ответить
+9
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.04.2021 в 16:38
Ща ваши девочки начнут сражаться))))))
Ответить
+2
-6
avatar
AndrewKruk (Київ)
10.04.2021 в 16:49
Наши девочки? Это Kolibri & Hyanter
+4
-1
Геродот (Винница)
10.04.2021 в 16:32
. В общем - то тренировочный матч для Шахтера перед игрой с Динамо в следующем туре. Об этом говоря цифры: владение мячом 26 на 74, удары в створ ворот - О на 8 , угловые - 2 на 9 в пользу Шахтера. Похоже, что обретает форму Мораес - снова дубль за игру. Для сборной это хорошо. Только вот пенальти довольно спорный, как по мне. Ведь Гальчук раньше коснулся мяча, чем Додо, хотя и врезался в него. Но возможно сейчас какие-то другие трактовки подобных эпизодов. Интересно услышать мнение экспертов.
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+4
-3
avatar
knmua(Киев) (Киев)
10.04.2021 в 16:57
Если Гальчук раньше коснулся мяча, то кто в кого врезался???
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+2
0
Unselfish (Белая Церковь )
10.04.2021 в 16:23
Вот вам и план А, Б и С...
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+5
-2
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
10.04.2021 в 16:22
Це ще, жданівські в0нючки, хоча би на гол напрацювали для солідності.
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+6
-4
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simargl (Чернигов)
10.04.2021 в 16:21
Как неожиданно)) из позитивного то, что Мораес начал забивать , а это сборной может пригодиться ...
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+6
-4
2.dc (Николаев)
10.04.2021 в 16:38
+1. Но очень уж спокойно все выглядело, в легком прогулочном стиле. Один вопрос, и как все это сборной может пригодиться ...
Ответить
+5
-1
Одіссей (Донецьк)
10.04.2021 в 16:05
Интересно Джуниор сможет в этом сезоне выйти на поксзатель 110 голов.
Ответить
+4
-3
avatar
scorpius (Ck)
10.04.2021 в 16:08
Вряд ли. Игр мало, а ложить каждый раз по дублю не удастся.
Ответить
+3
-4
Одіссей (Донецьк)
10.04.2021 в 16:27
Очень надо. А то Макс на первом месте заскучал.
+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
10.04.2021 в 16:00
мда уж. ожидаемо.
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+3
0
Azovfan Mariupol (Мариуполь)
10.04.2021 в 16:00
Жалкое зрелище. Гальчук браво, стал прогрессировать в лучшую сторону.
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+6
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.04.2021 в 15:55
Мораес красиво забил!
Ответить
+5
-7
download1 (huyersk)
10.04.2021 в 15:54
Як вони здолали такий опір?!Мужики!
Ответить
+8
-4
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scorpius (Ck)
10.04.2021 в 15:53
Неожиданно. Думал будет 0-2
Ответить
+5
-2
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knmua(Киев) (Киев)
10.04.2021 в 15:52
Это ж насколько судейка был заряжен, что бы при счете 2-0 поставить ТАКОЙ пенальти???
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+8
-6
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
10.04.2021 в 15:55
Ты конечно большой спец .Ну кто скажи кого заряжает при таком раскладе.
Ответить
+4
-8
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knmua(Киев) (Киев)
10.04.2021 в 16:07
Дай другую версию, ну придумай хоть что нибудь что бы объяснить ТАКОЙ пенальти.
+5
-1
avatar
simargl (Чернигов)
10.04.2021 в 16:23
В ворота Десны и не такие ставили !!!
Ответить
+1
-2
Litb@rski (Кёльн)
10.04.2021 в 16:24
Второй коф на пенальти в матче
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+2
-2


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