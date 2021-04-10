Мариуполь - Шахтер 0:3. Знакомый сюжет

Дерби. В футбольном мире под этим словом подразумевается матч двух команд из одного города или региона страны. Во многих странах, дерби - игры очень принципиальные, в которых каждая команда пытается доказать, что доминирует в определенном регионе. К сожалению, в Украине подобное встретишь нечасто. Игра "Шахтера" и "Мариуполя" - тому яркое подтверждение. За 50 сыгранных матчей "приазовцы" лишь четырежды играли вничью против своего соседа, а их первая победа все еще находится на стадии разработки. Не было надежды на чудо и сегодня. Тяжело обыграть украинского гранда, когда у тебя в заявке отсутствуют 13 футболистов основной обоймы. Хочешь, не хочешь, а придется выпускать игроков молодежки. Сегодня шанс показать себя получили юные Кошкош и Ухань.

Луиш Каштру настраивался на игру с полной серьезностью, о чем свидетельствует стартовый набор футболистов. Был выпущен полностью боевой состав, а единственным хромым местом выглядел левый фланг обороны, где вышел Маркиньос Сиприано. Сегодня были не готовы выйти ни Матвиенко, ни Корниенко, ни Исмаили. Вполне вероятно, что один из них вернется на поле в следующем туре.

"Горняки" начали достаточно неспешно, но даже в сонном состоянии уже на шестой минуте дважды успели потревожить Гальчука. Вначале из-за пределов штрафной пробивал Майкон, после этого опасный момент был у Соломона. "Мариуполь" практически все время оборонялся. Маркевич-младший выбрал достаточно оборонительную тактику, выпустив на флангах полузащиты номинальных фулбеков - Стасюка и Меличенко. Они много времени проводили у собственных владений, помогая обороняться четырем другим защитникам. Ближе к концу тайма "Мариуполь" несколько раз даже позволил себя перейти половину поля соперника. Наиболее опасный момент имел Меличенко, пробивавший метров с 30-ти. Рядом со штангой.

Исход игры, если вдруг внутри кого-то еще жила вера в интригу, был решен в течении двух минут - с 35-й по 37-ю, когда "горняки" забили дважды. Стоит отметить, что оба гола получились достаточно эффектными и оба раза ассистентом выступил Додо. Вначале бразилец нашел передачей Мораеса, который классно ворвался в штрафную и мощно пробил в дальную девятку. Гальчуку не предъявишь, такое отбить сложно. Для Жуниора это четвертый гол за последний месяц. За прошлые 22 матча он отличился пять раз. Почувствуйте разницу, как говорится. Следом за "десяткой" гостей свой гол нашел Манор Соломон. Левый вингер также получил передачу от Додо, но на левом крае штрафной, качнул оппонента и пробил в дальний угол. Израильтянин в форме.

Сразу после перерыва Каштру решил освежить состав, выпустив в полузащиту юных Антонио и Судакова. Первый давно потерял место в составе и ему нужно срочно возвращать уверенность, второму же врачи прописали продолжать знакомство с УПЛ и сегодняшний матч подарил отличный шанс для этого. Второй тайм было непросто отличить от первого, ведь "горняки" продолжали владеть мячом и создавать моменты, в то время как номинальные хозяева отбивались всеми силами. Были свои моменты у Мораеса и Тете, но после удара первого спас Гальчук, втором же мешали отличиться Чоботенко и штанга. "Приазовцы" огрызнулись лишь однажды - Трофимюк мог забивать после прострела. Итого - один момент у хозяев до перерыва, и второй - после.

До финального свистка Мораеса таки удалось сделать дубль, после того как он точно реализовал пенальти. Заработал 11-метровый Додо после контакта с Гальчуком. Достаточно спорный эпизод, однако на итоговый результат он никак не повлиял. "Горняки" добывают легкую победу, подавая сигнал "Динамо", что они снова в форме, но мы подождем еще недельку, прежде чем сделаем окончательный вывод. Главный матч сезона уже в следующую субботу. Там "Шахтер" будет ждать совсем другой оппонент и совсем другой уровень сопротивления.

"Мариуполь"? Их второй состав не смог нормально сопротивляться, а потому также ждем следующий тур.

Фото - ФК "Шахтер"

ФК Мариуполь - Шахтер 0:3

Голы: Жуниор Мораес 35, Манор Соломон 37, Жуниор Мораес 78 (пен.)

ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Кирилл Меличенко, Никита Петерман, Даниил Сагуткин, Мирослав Трофимюк (Родион Плакса 54), Иван Кошкош (Игорь Тищенко 74), Илья Ухань (Павел Шушко 74), Эльдар Кулиев, Петр Стасюк

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко (Маркос Антонио 46), Жуниор Мораес, Тете (Фернандо дос Сантос Педро 76), Манор Соломон (Михаил Мудрик 70), Алан Патрик (Дентиньо 76), Майкон де Андраде (Георгий Судаков 46), Маркиньос Сиприано, Валерий Бондарь

Предупреждения: Эльдар Кулиев 5 - Валерий Бондарь 61