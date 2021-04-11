  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нападающий Ингульца может перейти в российский клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Ингульца может перейти в российский клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Контракт игрока истекает летом

Нападающий Ингульца может перейти в российский клуб

Новина українською

"Ингулец" из Петрово может остаться без свого ключового игрока. Контракт Ники Сичинавы истекает летом. Яркая игра и голы грузинского легионера в составе команды Лавриненко обратили на себя внимание нескольких клубов из Молдавии, Венгрии и России.

Подписание форварда "Ингульца" рассматривают венгерский МОЛ "Фехервар", молдавский "Шериф", а также два представителя чемпионата России – "Рубин" и московское "Динамо".

В текущем сезоне УПЛ у грузина 16 матчей, 5 голов и 2 ассиста. Цена игрока составляет 400 тыс Евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Ника Сичинава
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.04.2021 в 14:40
Чмошник чорнодупий. Якщо це правда.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...