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Нападающий Ингульца может перейти в российский клуб
Контракт игрока истекает летом
"Ингулец" из Петрово может остаться без свого ключового игрока. Контракт Ники Сичинавы истекает летом. Яркая игра и голы грузинского легионера в составе команды Лавриненко обратили на себя внимание нескольких клубов из Молдавии, Венгрии и России.
Подписание форварда "Ингульца" рассматривают венгерский МОЛ "Фехервар", молдавский "Шериф", а также два представителя чемпионата России – "Рубин" и московское "Динамо".
В текущем сезоне УПЛ у грузина 16 матчей, 5 голов и 2 ассиста. Цена игрока составляет 400 тыс Евро.
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