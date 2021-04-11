Нападающий Ингульца может перейти в российский клуб

"Ингулец" из Петрово может остаться без свого ключового игрока. Контракт Ники Сичинавы истекает летом. Яркая игра и голы грузинского легионера в составе команды Лавриненко обратили на себя внимание нескольких клубов из Молдавии, Венгрии и России.

Подписание форварда "Ингульца" рассматривают венгерский МОЛ "Фехервар", молдавский "Шериф", а также два представителя чемпионата России – "Рубин" и московское "Динамо".

В текущем сезоне УПЛ у грузина 16 матчей, 5 голов и 2 ассиста. Цена игрока составляет 400 тыс Евро.