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Минай досрочно попрощался с одним из футболистов
Сотрудничество было прекращено по согласию сторон
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Миная" Николай Цымбал рассказал о травмах и кадровых изменениях в клубе.
"Лопырёнок травмировался. Был удар в спину коленом со стороны игрока "Руха". Что касается Багайоко, то до ошибки, которую он совершил (получил вторую желтую - прим.), я считаю, он неплохо действовал.
Ковтун травмирован, он восстанавливается после травмы. А с Карасём прекращено сотрудничество по согласию сторон", - сообщил Цымбал.
Напомним, что Даниил Карась присоединился к "Минаю" в январе 2021 года. За это время футболист провел 5 матчей, результативными действиями не отличился. Также 24-летний защитник известен своими выступлениями в "Днепр" U19, "Динамо-2" (Киев"), "Арсенал-Киев", "Эркулес" (Испания) и "Горняк-Спорт".
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