Минай досрочно попрощался с одним из футболистов

Главный тренер "Миная" Николай Цымбал рассказал о травмах и кадровых изменениях в клубе.

"Лопырёнок травмировался. Был удар в спину коленом со стороны игрока "Руха". Что касается Багайоко, то до ошибки, которую он совершил (получил вторую желтую - прим.), я считаю, он неплохо действовал.

Ковтун травмирован, он восстанавливается после травмы. А с Карасём прекращено сотрудничество по согласию сторон", - сообщил Цымбал.