Герой футбольного дня. Владислав Кабаев

В прошлом чемпионате он забил семь голов, в семнадцати матчах текущего – ни одного. Резкий контраст, но в этом случае статистика не слишком объективно характеризует игру футболистов. Александру Кабаеву просто не везет с реализацией. Забей хотя бы половину из того, что он имел в двух последних поединках с "Рухом" и "Ингульцом", Кабаев был бы уже минимум в середине списка бомбардиров УПЛ.

Но не забивает. Где-то просто не везет, как вот вчера, когда мяч после одного из его ударов всколыхнул каркас ворот соперника. Но в обоих последних матчах Кабаев ассистировал партнерам на голы (трижды). Вчера, в частности, отдал шикарный пас пяткой на Жуниньо.

Вот в списке ассистентов он как раз один из лучших. Кабаев выполнил шесть результативных передач, что позволяет делить лидерство с Ковальцом, Патриком, Чиряком и Гуцуляком. Пасы Владислава пригодились партнерам не только в поединках против слабых команд вроде "Ингульца" или "Руха". Он также был ассистентом в не проигрышных матчах "Зари" против "Динамо" (1:1) и "Шахтера" (2:2).

Игра Кабаева расширяет арсенал "Зари". Стиль Владислава идеально подходит для того, чтобы взламывать насыщенную оборону. В то же время его решительность, скорость работы с мячом и принятия решений позволяет держать темп в скоростной игре на встречных курсах.

Он не вызывался в сборную Украины в прошлом году, когда его карьера достигла пика. Не вызывается и сейчас, хотя по стилю коротких и средних передач, по скоростным показателям Кабаев не был бы самым слабым в кадровой обойме Андрея Шевченко. Но до чемпионата Европы время еще есть и если не голами, то хотя бы ассистами Кабаев, возможно, привлечет к себе еще больше внимания.

Послесловие. Ложка дегтя вчерашнего поединка – не то, что Владислав Кабаев не забил, а то, что получил необязательную желтую карточку и самоустранился на матч с "Ворсклой" в следующем туре (дисквалификация). Его "Заре" будет не хватать.