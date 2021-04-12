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Суркис: Кадири? В межсезонье будем думать, что с ним делать дальше

Премьер-лига
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Футболист пропускает вторую часть УПЛ из-за травмы

Суркис: Кадири? В межсезонье будем думать, что с ним делать дальше

Фото: ФК Динамо Киев

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Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о ситуации с ганским полузащитником киевлян Мохаммедом Кадири.

"Кадири прошел углубленный медосмотр в Германии, после чего восстанавливается по индивидуальной программе в Киеве.

Изначально было понятно, что до конца чемпионата он уже не сыграет. А уже в межсезонье будем думать и решать, что с ним делать дальше", – рассказал Суркис в комментарии ТаТоТаке.

Напомним, что Кадири присоединился к "Динамо" летом 2019 года. С того момента он провел 16 матчей и результативными действиями не отличился. Первую часть сезона 25-летний футболист провел в аренде в тульском "Арсенале", а зимой вернулся в Киев. Однако на заявку на второй круг УПЛ "бело-синих" он не попал.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Мохаммед Кадири
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Источник:
ТаТоТаке

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