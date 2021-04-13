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Березовчук: Давно такого не было, чтобы Динамо было впереди
Все может окончательно решиться в ближайшую субботу
Известный в прошлом футболист, полузащитник "Металлиста" Андрей Березовчук в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "Шахтер" сыграет с "
"Давно такого не было, чтобы "Динамо" было впереди. Это очень мотивирует киевлян, они хотят взять чемпионство. Психологическое состояние сейчас на стороне "Динамо".
Если "Шахтер" победит, то дальше они будут надеяться на осечки "Динамо". А если "горняки" не сумеют обыграть киевлян - шансов догнать их будет мало", - сказал Березовчук.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.
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