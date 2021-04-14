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КПР предлагал Ворскле за Алиуна 150 тысяч евро
Летом защитник может уйти бесплатно
Фото: ФК Ворскла
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Как сообщает "ТаТоТаке", в полтавский клуб приходил официальный факс с подписью спортивного директора "КПР" Леса Фердинанда. Англичане предлагали за игрока 150 тысяч евро.
Полтавчане отклонили это предложение, так как на тот момент хотели выручить за футболиста не менее 500 тысяч евро.
Также отмечается, что этим летом Алиун может покинуть "Ворсклу" бесплатно, так как не горит желанием продлевать контракт с клубом.
Напомним, что Алиун пришел в "Ворсклу" на правах свободного агента летом 2019 года. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.
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