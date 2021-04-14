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Левченко: Пока арендованным игрокам будут запрещать играть против своих клубов, ничего хорошего в украинском футболе не будет
И это действительно серьезная проблема украинского футбола
Экс-полузащитник
"Я уже очень давно говорил и говорю, пока наши клубы будут запрещать арендованным игрокам играть против своих клубов, ничего хорошего в украинском футболе не будет.
Это минус как для игрока, так и для клубов", — написал Левченко в Твиттере.
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Источник:Твиттер
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