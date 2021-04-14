Левченко: Пока арендованным игрокам будут запрещать играть против своих клубов, ничего хорошего в украинском футболе не будет

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о распространенной в Украине практике, когда клубы запрещают играть арендованным футболистам против "своих" команд.

"Я уже очень давно говорил и говорю, пока наши клубы будут запрещать арендованным игрокам играть против своих клубов, ничего хорошего в украинском футболе не будет.

Это минус как для игрока, так и для клубов", — написал Левченко в Твиттере.