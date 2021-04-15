Гендиректор Олимпика: Не планируем создавать дубль и заявляться на ПФЛ

Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов рассказал о своем отношении к расформированию молодежного чемпионата Украины.

"Плюсы реформы – это в первую очередь финансовая нагрузка на клубы УПЛ. Об этом, возможно, никто не хочет говорить, но это так и есть.

"Олимпик" не планирует создавать дубль и заявляться на ПФЛ. Мы будем идти своим путем – у нас есть U-19. Мы договорились с УАФ и УПЛ, что вместо U-21 будет женский чемпионат.

Женский футбол – это тоже финансовая нагрузка, но УЕФА требует этого, значит будем этим заниматься. Получается, что U-21 поменялись с женским футболом", – сказал Антонов.