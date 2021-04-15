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Гендиректор Олимпика: Не планируем создавать дубль и заявляться на ПФЛ

Премьер-лига
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Алексей Антонов - о решение расформировать чемпионат U-21

Гендиректор Олимпика: Не планируем создавать дубль и заявляться на ПФЛ

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов рассказал о своем отношении к расформированию молодежного чемпионата Украины.

"Плюсы реформы – это в первую очередь финансовая нагрузка на клубы УПЛ. Об этом, возможно, никто не хочет говорить, но это так и есть.

"Олимпик" не планирует создавать дубль и заявляться на ПФЛ. Мы будем идти своим путем – у нас есть U-19. Мы договорились с УАФ и УПЛ, что вместо U-21 будет женский чемпионат.

Женский футбол – это тоже финансовая нагрузка, но УЕФА требует этого, значит будем этим заниматься. Получается, что U-21 поменялись с женским футболом", – сказал Антонов.

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В статье: Алексей Антонов Олимпик (Донецк)
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Источник:
Tribuna

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