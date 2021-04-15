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Степаненко: Отсутствие Сидорчука - минус для Динамо, но Луческу найдет, кого поставить
Капитан киевлян из-за перебора желтых карточек пропустит матч с Шахтером
Полузащитник "
"Сергей сейчас набрал хорошую форму, забивает, играет важную роль в "Динамо". То, что Сидорчук пропустит матч, для "Динамо" это минус. Но я считаю, что Луческу найдет, кого поставить, молодых футболистов хватает.
Думаю, сам Сергей не очень доволен тем, что получил желтую карточку. Сколько бы матчей не было, с "Шахтером" всегда особенный, все хотят в нем участвовать. Тем более, в такой форме, в которой Сидорчук сейчас находится, для него это было бы хорошо.
Однако иногда происходит так, что эмоции берут верх, ты получаешь желтую карточку, а потом думаешь: зачем я это сделал?", - сказал Степаненко.
Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, набрав 52 зачетных пунктов. "Шахтер" идет вторым, отставая от киевлян на 7 очков. Матч состоится 17 апреля на киевском НСК "Олимпийский" в 19:30.
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