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Степаненко: Отсутствие Сидорчука - минус для Динамо, но Луческу найдет, кого поставить

Премьер-лига
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Капитан киевлян из-за перебора желтых карточек пропустит матч с Шахтером

Степаненко: Отсутствие Сидорчука - минус для Динамо, но Луческу найдет, кого поставить

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в 22-м туре УПЛ, который из-за перебора желтых карточек пропустит капитан киевлян Сергей Сидорчук.

"Сергей сейчас набрал хорошую форму, забивает, играет важную роль в "Динамо". То, что Сидорчук пропустит матч, для "Динамо" это минус. Но я считаю, что Луческу найдет, кого поставить, молодых футболистов хватает.

Думаю, сам Сергей не очень доволен тем, что получил желтую карточку. Сколько бы матчей не было, с "Шахтером" всегда особенный, все хотят в нем участвовать. Тем более, в такой форме, в которой Сидорчук сейчас находится, для него это было бы хорошо.

Однако иногда происходит так, что эмоции берут верх, ты получаешь желтую карточку, а потом думаешь: зачем я это сделал?", - сказал Степаненко.

Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, набрав 52 зачетных пунктов. "Шахтер" идет вторым, отставая от киевлян на 7 очков. Матч состоится 17 апреля на киевском НСК "Олимпийский" в 19:30.

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В статье: Тарас Степаненко Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
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Источник:
ТК Футбол

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