Степаненко: Отсутствие Сидорчука - минус для Динамо, но Луческу найдет, кого поставить

Полузащитник " Шахтера " Тарас Степаненко в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в 22-м туре УПЛ, который из-за перебора желтых карточек пропустит капитан киевлян Сергей Сидорчук.

"Сергей сейчас набрал хорошую форму, забивает, играет важную роль в "Динамо". То, что Сидорчук пропустит матч, для "Динамо" это минус. Но я считаю, что Луческу найдет, кого поставить, молодых футболистов хватает.

Думаю, сам Сергей не очень доволен тем, что получил желтую карточку. Сколько бы матчей не было, с "Шахтером" всегда особенный, все хотят в нем участвовать. Тем более, в такой форме, в которой Сидорчук сейчас находится, для него это было бы хорошо.

Однако иногда происходит так, что эмоции берут верх, ты получаешь желтую карточку, а потом думаешь: зачем я это сделал?", - сказал Степаненко.