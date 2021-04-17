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Худший день Скрипника в Запорожье. Ворскла - Заря 4:2

Премьер-лига
(3 голосов)

Кулач и Степанюк унижают "чёрно-белых котов"

Худший день Скрипника в Запорожье. Ворскла - Заря 4:2

Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла", кажется, первый раз перешла в атаку. Якубу на левом фланге прошёл Хомченовского и отдал разрезной короткий пас между двух опорников Иванисенй и Цвеком на Степанюка. Руслан с близкого расстояния переиграл Василя. Первый за 368 минут гол полтавчан в ворота "Зари" был забит очень легко. Луганчане, похоже, даже не поняли, как это стало возможным.

Матч на первых минутах был не из динамичных. Но помимо гола были свои моменты и у "Зари". Лучший из них у того, кто и должен в составе луганчан забивать: Аллахяр на линии штрафной открылся на разрезную передачу, но плохо обработал мяч. К тому же, Ризнык в крутом прыжке в ноги иранцу забрал снаряд в руки. Ещё один неплохой эпизод, когда гости доставили мяч в штрафную, запорол Жуниньо, которого также подвела техника приёма мяча.

"Ворскла" была более эффективна и свой второй шанс довела до второго результативного удара: Скляр вывел Кулача один на один. И было бы вообще эпично, если бы после этого ещё и Степанюк реализовал свой буллит, но здорово на его выстрел среагировал Василь.

Худший день Скрипника в Запорожье. Ворскла - Заря 4:2 - изображение 1

Впрочем, Руслан вряд ли долго расстраивался из-за нереализованного момента, ведь уже спустя несколько минут форвард принял прямой пас от Иванисени и с разворота выдал фантастический пас на ход Кулачу - 36-й гол Владислава в чемпионатах Украины, двенадцать из которых он забил в нынешнем сезоне.

Кочергин, Иванисеня и Назарина на своей половине отдавали мяч сопернику. Аллахяр и Жуниньо не могли просто принять мяч, а иранец ещё и упустил выход один на один, не убежав от центральных защитников хозяев. Тилль был королём середины поля, а центрхавы "Зари" со стороны смотрели, как люксембуржец в касание продвигал атаки вперёд. Было похоже, что команде овидиопольских дворников выдали футболки с фамилиями игроков "Зари" и до стартового свистка никто подставы не заметил. Всё было настолько плохо. И Кулач со Степанюком до перерыва могли забивать ещё, но пожалели соперника.

На второй тайм были надежды, что луганчане проснутся. И дело не в симпатиях к "чёрно-белым", а в том, что третья команда УПЛ не может себе позволить так играть. Оказалось - может. Степанюк до конца поборолся в районе центрального круга с Жуниньо и разогнал веерную атаку с завершением от Кулача.

Худший день Скрипника в Запорожье. Ворскла - Заря 4:2 - изображение 2

После четвёртого гола игра уже точно пошла по результату. "Ворскле" хватило четырёх забитых, задачей "Зари" на сегодня было - набить статистику угловых (8:1 в пользу луганчан). Один из них привёл к самому опасному моменту для гостей: подача на дальнюю стойку, Аллахяр замыкал ударом низом, но на линии Ризныка подстраховал Яворский.

"Заря" счёт размочила, но сделала это также при помощи соперника: Гладкий бил/простреливал с правого края штрафной под дальний нижний угол, а Тилль решил не покидать поле без голов и переправил передачу в ворота Ризныка. Своими силами гости забили только в компенсированное время, когда Фаворов подправил фланговую подачу в рамку.

В середине марта казалось, что хуже, чем против "Колоса" во втором круге (поражение 0:1) "Заря" играть не может. Но луганчане превзошли сами себя и потерпели самое крупное поражение с 2019 года. При этом, нельзя сказать, что полтавчане показали какой-то невероятный уровень футбола: просто "зелёно-белые" воспользовались подарками, которые приподнесли к чужому столу гости. И это были ещё не все моменты. Счёт вполне мог стать намного больше.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Виктор Нижник (Винница)
Ворскла - Заря 4:2
Голы: Руслан Степанюк 8, Владислав Кулач 24, Владислав Кулач 33, Владислав Кулач 49 - Оливье Тилль 79 (авт.), Денис Фаворов 90+3
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута (Вадим Сапай 57), Наджиб Якубу, Александр Скляр (Артем Челядин 80), Оливье Тилль, Владислав Кулач (Даниил Кравчук 76), Руслан Степанюк (Луизао 76), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков (Даниил Хрипчук 80), Давид Пуцлин, Пап-Альюн Ндиайе
Заря: Никола Василь, Ловро Цвек (Максим Лунёв 56), Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Шахаб Захеди (Александр Гладкий 56), Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Дмитрий Иванисеня, Егор Назарина (Денис Фаворов 82), Владлен Юрченко, Аллахяр (Даниил Алефиренко 82)
Предупреждения: Наджиб Якубу 48 - Ловро Цвек 9, Шахаб Захеди 34, Виталий Вернидуб 40, Дмитрий Хомченовский 62, Жуниор Рейс 83

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск)
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Комментарии (22)
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Саня Лиман (Днепр)
17.04.2021 в 19:45
Команда которая идёт в еврокубки не должна проигрывать таким примитивным командам как Ворскла. Все 4 гола не заслуга Ворсклы, это - тупые обрезки и тупеж Зари в обороне. Из-за такой непостоянности всё что ниже 2 го места в Европе - унылое гавно.
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+1
0
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Динамiт (Василькiв)
17.04.2021 в 19:48
1000 %
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0
0
prostors (Вольногорск)
17.04.2021 в 19:27
Максимов молодец. Посмотрим его команду в следующем сезоне. Когда то он Кривбас подымал пока не развалили.
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0
-3
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usovvictor (Kharkov)
17.04.2021 в 19:23
... просто задать вопрос, где были Шахаб, Иванесеня, Назарина вместе с Вернидубом в первом, что это - случайность? Вряд ли... Второй матч - уже "колокол" звонит, Арановский многое прощал обоим командам...
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0
-1
Lion Killer (Львів)
17.04.2021 в 19:21
Зоря в момент, коли можна поборотися за 2е місце, як правило от так безславно зливається. Ворскла весь сезон виглядає непогано. Сподіваюся займуть 3е=4е місце.
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+1
-2
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Кот Тангенс (МакіЇвка)
17.04.2021 в 19:26
Це ще Кане не було...
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+1
-2
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Кот Тангенс (МакіЇвка)
17.04.2021 в 19:21
"Найгірший день Скрипника в Запоріжжі." ???? Стадіон "Ворскла" ім. Бутовського перенесли у Запоріжжя?
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0
-1
Глюк Львів (Лемберг)
17.04.2021 в 19:38
Ні, команду Скрипника
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+1
0
аалекс ( Крым)
17.04.2021 в 19:15
Ворсклу с заслуженной, хоть и несколько неожиданной победой.
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+1
-1
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simargl (Чернигов)
17.04.2021 в 19:08
Тур получился мега весёлый, особенно для фаворитов... лихо закручен сюжет!!!
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+3
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.04.2021 в 19:03
Молодцы Ворскла, поимели проститутку!!!
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+5
-10
sergkir
17.04.2021 в 19:13
Дядя ты дурак?
Ответить
+3
-1
sergkir
17.04.2021 в 19:13
Дядя ты дурак?
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+3
-1
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Динамiт (Василькiв)
17.04.2021 в 19:42
ми тобі співчуваємо ! ти хоч хадоволення отримав ?
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0
0
Саня Лиман (Днепр)
17.04.2021 в 19:49
Проститутка тебя родила.
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0
0
Саня Лиман (Днепр)
17.04.2021 в 19:50
Тихо сын шлюхи. Кротолиз анналовый
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
17.04.2021 в 19:02
...и не скучно - второй пошел... В первом Ворксла сыграла роль гремучей змеи перед которой оцепенела Заря, во втором подсели, ...ну 4 мяча все таки так просто не даются. Первый Зари (автогол) думаю не стоит винить игрока, мяч и так шел в ворота - был бы чистый гол. Невзирая на все отмазки в игроках по статусу 2 команды провалили матчи. Каждый матч в конце как в лигах теперь имеет значение и здесь все жилы надо вытянуть, чтобы добиться успеха, даже играя на тактике по уровню игроков. Воркслу с победой, ...неожиданной с таким счетом...
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.04.2021 в 19:09
после удара гладкого мяч шёл мимо ворот
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+1
-1
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usovvictor (Kharkov)
17.04.2021 в 19:17
...ну повтор посмотреть надо, с того ракурса прямо в ворота...
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0
0
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Крестоносец (Полтава)
17.04.2021 в 18:58
Кулачу - золотую бутсу.Ворскле - бронзу
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+3
-4
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Динамiт (Василькiв)
17.04.2021 в 19:45
Наказом голови сільської ради села Терешки !
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.04.2021 в 18:56
ворскла - молодцы!
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+4
-4


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